Le anticipazioni La Promessa in onda dal 13 al 19 luglio 2024 si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Manuel, che verrà assalito da mille dubbi dopo aver ritrovato il ventaglio di Cruz a casa di Ramona. Poco dopo il marchesino dovrà fare i conti con una notizia che lo sconvolgerà: Jimena ha perso il bambino. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 13 al 19 luglio 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo al momento in cui Manuel chiederà spiegazioni a Cruz riguardo al suo ventaglio, che il marchesino ha visto a casa di Ramona. Lei risponderà di averlo lasciato lì durante una passeggiata. Tuttavia Manuel non avrà molto tempo da dedicare a questa questione, poiché poco dopo si troverà a fare i conti con una notizia sconvolgente.

Anticipazioni La Promessa, spoiler al 19 luglio

Tutto avrà inizio quando Teresa chiederà aiuto gridando. Le sue urla attireranno tutti nella stanza di Jimena, dove troveranno una macchia di sangue nel letto. Subito dopo giungerà anche Abel, che manderà via tutti e suggerirà a Jimena di simulare un raschiamento uterino per rendere ancora più credibile l’inganno.

In seguito Abel annuncerà l’aborto di Jimena, e le sue parole causeranno grande sconforto in famiglia. Mentre Jimena farà fatica a nascondere il suo sollievo, Jana consolerà Manuel devastato dal dolore. Cruz penserà che la nuora non abbia abortito davvero, e chiederà a Petra di sorvegliarla. Jana nel frattempo sarà turbata, dopo aver visto la moglie di Manuel sorridere, e si confiderà con Abel.

La Promessa, cos’altro accade?

Pia deciderà di affidare il bambino a Benigna, perché temerà che Petra possa fargli del male. Margarita presserà Lorenzo, spingendolo a cederle la sua parte de La Promessa, e le sue pressioni faranno arrabbiare Martina.Lorenzo si preparerà a fare uno “scherzetto” a Margarita, inserendo – su consiglio di Cruz – alcune clausole trabocchetto nel contratto.

Candela annuncerà di voler lasciare La Promessa, e trasferirsi a Gijón con Carlos. Poi informerà Simona che intende partire prima, per evitare di doversi congedare dai colleghi.

Teresa consiglierà a Feliciano di stare lontano da sua sorella, ma lui non sembrerà affatto intenzionato ad ascoltarla.

Il Conte Pelayo troverà un cliente per la marmellata, e Petra convincerà Feliciano a fornirle le indicazioni per l’acquisto dei vasetti. L’attività delle confetture di Catalina e Pelayo andrà avanti, e lei rassicurerà suo padre dicendogli che sono solo amici.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.