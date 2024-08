La Promessa avrà anche una quarta stagione. TVE ha annunciato ufficialmente l’arrivo di altre 250 puntate della soap iberica che verranno trasmesse in Spagna fino a dicembre 2025. Le prime anticipazioni sulla nuova stagione preannunciano trame avvincenti: Cruz e la sua famiglia saranno sull’orlo del baratro economico e sociale. Ma cosa accadrà ai Lujan? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni 4° stagione: la famiglia Lujan è in rovina

I nuovi episodi La Promessa vedranno Cruz in difficoltà. La marchesa non dovrà fare i conti solo con le finanze che scarseggeranno, ma anche con il prestigio sociale che sembrerà decaduto per sempre. Il presunto tradimento di Alonso sarà ormai sulla bocca di tutti, e anche la faccenda di Martina – finita al sanatorio per colpa di Ayala – contribuirà ulteriormente a offuscare il prestigio dei Lujan.

Se fuori dalla tenuta tutti sembreranno pronti a “condannare” moralmente Cruz e la sua famiglia, di certo le cose non andranno meglio all’interno delle mura del palazzo.

Tutti contro tutti nelle prossime puntate La Promessa

L’aria all’interno del palazzo rischierà di diventare irrespirabile per i protagonisti della soap, impegnati in una guerra “tutti contro tutti“. Lorenzo cercherà in ogni modo di sabotare l’azienda di famiglia, e riprendere il controllo delle finanze, mentre Petra custodirà un segreto che – qualora venisse alla luce – segnerebbe definitivamente la rovina di Cruz.

Saranno quindi momenti particolarmente delicati anche per la famiglia Lujan, che oltre a dover affrontare le inevitabili conseguenze economiche lasciate dai recenti conflitti, si troverà a dover far fronte a quelle morali causate da una “guerra” interna altrettanto insidiosa.

Manuel e Jana di nuovo lontani nelle prossime puntate La Promessa

Per cercare di salvare il salvabile Manuel finirà per mettere la sua vita in pericolo. L’erede del marchesato – con l’aiuto di Curro – accetterà un lavoro dubbio, provocando grande preoccupazione in Jana. La giovane cercherà di dissuaderlo, ma non ci sarà nulla da fare.

La differenza di vedute tra il marchesino e la sua amata non farà che allontanarli nuovamente, e il nervosismo per una situazione così delicata farà il resto.

Nel frattempo anche Marcelo e Teresa sembreranno faticare a trovare il giusto equilibrio, e anche loro finiranno per allontanarsi.

La Promessa, spoiler 4° stagione: Alonso se ne va, Lorenzo inganna Cruz

Alonso capirà di non poter avere il perdono da Cruz dopo averla tradita di nuovo, e deciderà così di allontanarsi dalla villa e dai problemi. Questo non farà che peggiorare le cose, e dopo la partenza di Alonso Cruz diventerà ancora più vulnerabile.

Lorenzo non tarderà ad approfittarsi della fragilità emotiva della cognata, e la ingannerà promettendole di avere un piano per tornare a far risplendere la famiglia. Il suo sarà però solo un escamotage per avere la maggioranza nella gestione dell’azienda.

Per il momento gli spoiler spagnoli non rivelano altro sulla quarta stagione, ma già queste prime anticipazioni fanno presagire puntate ricche di colpi di scena. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati con le ultime news della soap spagnola.