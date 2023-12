Cambio programmazione Mediaset per la festa dell’Immacolata. Oggi 8 dicembre La Promessa sostituirà Uomini & Donne e Amici 23. Le due trasmissioni condotte da Maria De Filippi si prenderanno una pausa, lasciando ampio spazio a una maxi puntata della soap spagnola.

Maxi puntata La Promessa nel giorno dell’Immacolata 2023

Cambia il palinsesto di Canale 5 nel giorno dell’Immacolata. Oggi è infatti prevista la messa in onda di una super puntata La Promessa, che occuperà anche la fascia pomeridiana solitamente dedicata ai programmi di Maria De Filippi. La soap iberica ci farà così compagnia dalle 14.45 alle 17.00.

Uomini & donne non andrà in onda con un nuovo appuntamento, così come non ci sarà spazio per una nuova puntata del daytime di Amici 23. Al loro posto la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà una puntata speciale La Promessa di oltre due ore.

Elisa arriverà a La Promessa nella super puntata dell’8 dicembre

Nel corso della maxi puntata La Promessa di oggi assisteremo all’arrivo della baronessa Elisa de Grazalema, invitata da Cruz dopo che quest’ultima avrà scoperto che la ragazza è stata inserita nel testamento del Barone. Gli intenti della donna però, saranno tutt’altro che pacifici. La baronessa rivangherà il passato e lascerà intendere che tra lei e Alonso ci sia stato del tenero. Sarà la stessa Elisa a rivelare a Cruz di aver avuto una relazione con l’uomo, suscitando l’ira della dark lady.

Manuel intanto cercherà di riappacificarsi con Jimena che però mostrerà un atteggiamento discutibile, con il quale cercherà di attirare l’attenzione dell’uomo. Un malore della ragazza farà preoccupare moltissimo il marchesino, che correrà a chiamare un suo amico medico chiedendogli di venire al palazzo al più presto per poter visitare la sua amata.

Pia verrà attaccata duramente da Petra, che le rivelerà di essere a conoscenza che il bambino che porta in grembo non è di Don Gregorio. I marchesi intanto accetteranno di non licenziare i due, purché si sposino.

Cos’altro accadrà a La Promessa? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi. A partire da lunedì 11 dicembre riprenderà infatti la consueta programmazione del daytime di Canale 5, con le due trasmissioni della De Filippi e la messa in onda nello slot orario dalle 16.40 alle 17.00 circa della soap con Manuel e Jana.

Per rimanere aggiornati sulle ultime news e anticipazioni della soap spagnola continuate a seguirci.