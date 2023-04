Si sa che con l’arrivo dell’estate molti programmi tv vanno in ferie e i palinsesti cambiano. Pian piano vanno svelandosi quelli di Canale 5. Una novità farà certamente piacere agli appassionati di soap, specialmente di quelle spagnole, ovvero l’approdo sui nostri schermi de La Promesa, La Promessa in italiano, nuova saga iberica in costume che piacerà sicuramente a chi si sente orfano de Il segreto e Una vita. Intanto vi diamo alcune informazioni e anticipazioni sulla serie.

La Promessa: anticipazioni sulla trama

Come ogni soap che si rispetti, anche La Promessa è una lunga storia fatta di amori, intrighi e misteri. Le vicende narrate sono ambientate nel 1913, ad un passo dallo scoppio della Grande Guerra.

Il bellissimo palazzo La Promesa, in Spagna, di proprietà della famiglia dei Marchesi de Lujàn, è ancora, per il momento, un’oasi di pace e tranquillità. Si comincia con il fastoso matrimonio dell’erede Tomàs e con l’incidente di suo fratello Manuel. Quest’ultimo viene salvato da una ragazza, Jana Exposito. Una fortunata coincidenza? Solo all’apparenza, in quanto Jana entra a palazzo La Promesa con la precisa intenzione di vendicare la madre morta e di ritrovare il fratello scomparso ancora neonato. Ma nei propositi bellicosi della giovane si insinua l’amore e la storia si complica.

Jordi Coll e Manuel Regueiro, due vecchie ed amate conoscenze del pubblico italiano

Chi si è innamorato delle tormentate vicende raccontate ne Il Segreto e Una vita, sarà lieto di ritrovare in La Promessa due dei volti più amati di queste fortunate serie iberiche. Ci riferiamo a Jordi Coll e Manuel Regueiro.

Il primo ha interpretato il figlio di Pepa, Don Gonzalo/Martin ne Il Segreto e Simon in Una Vita, mentre il secondo, proprio in tale soap, è stato il dispotico colonnello Arturo Valverde. Ebbene, ora i due attori si ritrovano sul set e vestono i panni di padre e figlio, entrambi tra i principali protagonisti della storia.

Location de La Promessa

Le riprese de La Promessa si sono svolte nello splendido palazzo El Rincòn, dimora storica ottocentesca situata ad Aldea del Fresno, nei pressi di Madrid.

Tutto il resto è stato ricostruito in due set di 3000 metri quadri che completano la scenografia di palazzo La Promesa, cornice e sfondo principale di quanto avviene nella soap.