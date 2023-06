La Promessa sospesa oggi, venerdì 2 giugno, perché? La nuova soap spagnola – che ha debuttato lunedì 29 maggio su Canale 5 – oggi non andrà in onda. I fans della telenovela che ogni giorno si collegano alla rete Mediaset nel daytime pomeridiano non troveranno ad attenderli oggi i protagonisti della soap. Continua a leggere per scoprire i motivi e quando tornerà in onda.

La Promessa non va in onda oggi, 2 giugno

Per la Festa della Repubblica il palinsesto Mediaset ha subito alcune modifiche. Per consentire ai tanti fans della soap spagnola – che ha già dimostrato di suscitare grande attenzione – di trascorrere la giornata di festa con amici e parenti, i vertici Mediaset hanno deciso di mettere in pausa La Promessa. Tuttavia, come sempre accade, la rete ha pensato anche a coloro che trascorreranno la giornata a casa. Ad attenderli troveranno un bel film del genere drammatico sentimentale.

La Promessa stop del 2 giugno, cosa c’è al suo posto?

La programmazione Canale 5 del 2 giugno prevede la consueta messa in onda di Beautiful, che sarà seguito dal film “Inga Lindstrom – Ritorno a casa“. La pellicola, prodotta nel 2016, racconta la storia di una ragazza che vede “sfumare” i suoi progetti di affermarsi come stilista a Stoccolma a causa delle condizioni di salute del padre. L’uomo – dopo aver perso la moglie in un incidente aereo – non riesce a convincersi che la consorte sia effettivamente morta. Del resto il suo corpo non è mai stato ritrovato, e per fare luce sulla vicenda assume un investigatore privato. Nel frattempo però cade vittima di una depressione profonda e la figlia non se la sente di lasciarlo solo per inseguire i suoi sogni.

Ma è davvero necessario andare fino a Stoccolma per vederli avverarsi? La partenza “rimandata” le consentirà di conoscere Viktor, un affascinante giovane del quale si innamora. La love story si presenta però ricca di ostacoli, perché il ragazzo si trova in città per far visita al fratello e non ha in programma di trattenersi a lungo. L’amore riuscirà a trionfare? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo anticiparvi che questo film vi terrà incollati davanti al teleschermo fino alle 16.10, quando la programmazione Mediaset riprenderà “regolarmente” con il talk show del sabato Verissimo.

La Promessa, quando torna in TV?

Sia coloro che hanno deciso di trascorrere questa giornata di festa fuori, che coloro che invece sono rimasti a casa, potranno stare tranquilli. La promessa tornerà infatti regolarmente in onda già domani, sabato 3 giugno.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e anticipazioni della soap spagnola, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci.