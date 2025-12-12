I fans de La Promessa sono con il fiato sospeso per il destino della protagonista. Jana, dopo essere stata aggredita, viene ritrovata in una pozza di sangue dal marito Manuel. Si salverà? Riusciranno a salvare anche il bambino che porta in grembo? Le risposte non tarderanno ad arrivare, e lo faranno in un appuntamento speciale che Mediaset ha previsto proprio per l’epilogo di una vicenda così importante per le trame della serie tv. Sabato 20 dicembre La Promessa torna anche in prima serata su Rete 4.

La Promessa raddoppia: sabato 20 dicembre la soap anche in prime time

Oltre al consueto appuntamento nel preserale di Rete 4, La Promessa si prepara a regalare ai suoi tantissimi fans una puntata extra. Le serie tv incentrata sulle vicende di Jana tornerà infatti anche nella fascia prime time, con un episodio che promette di tenerci incollati davanti al teleschermo.

Perché questa decisione da parte dei vertici Mediaset? Sicuramente l’episodio in questione è decisivo per le trame della telenovela spagnola: a essere in pericolo di vita è infatti proprio la protagonista, Jana. Appare quindi evidente che l’epilogo di questa vicenda non poteva essere collocato nella fascia preserale, come di consueto, ma meritava un posto d’onore nel canale Mediaset.

La Promessa news, Jana muore?

Grazie alla decisione di Cologno Monzese gli appassionati de La Promessa potranno vivere una puntata che si preannuncia ad alta tensione nella fascia oraria serale. Sabato 20 dicembre infatti, la serie andrà in onda come di consueto dalle 19:48 alle 20:29 circa, per poi tornare sui nostri teleschermi a partire dalle 21:30.

Proprio in questa puntata speciale assisteremo al destino di Jana, che possiamo anticiparvi non sarà come tutti avevamo sperato. Jana morirà infatti tra le braccia di Manuel, e i medici non riusciranno a salvare neppure suo figlio.

Due personaggi “storici” escono di scena: news La Promessa

Oltre all’uscita di scena della protagonista, anche un altro personaggio si prepara ad abbandonare il cast. Contemporaneamente all’epilogo drammatico per Jana infatti, il sergente Burdina si presenterà alla tenuta per arrestare la marchesa. Cruz finirà così in carcere da innocente, visto che non sarà stata lei a sparare alla nuora.

La donna non potrà contare neppure sul conforto dei suoi familiari, che continueranno a ritenerla colpevole.

Con l’uscita di scena di Jana e Cruz, le trame della telenovela spagnola prenderanno una nuova piega: Leocadia inizierà l’ascesa al potere che la porterà a essere la nuova dark lady, mentre Curro farà di tutto per scoprire chi ha ucciso sua sorella. Le indagini di Curro lo porteranno a scoprire che dietro la morte di Jana si nasconde proprio Leocadia? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.