Il cambio programmazione Mediaset per le festività natalizie porta a tutti i fans de La Promessa un regalo senza dubbio gradito. La soap spagnola prenderà infatti il posto di Terra Amara, Uomini & Donne e Amici 23, con un maxi appuntamento quotidiano di oltre due ore e mezzo.

La Promessa, puntate lunghe nel periodo natalizio

Le vicende di Jana e Manuel stanno conquistando sempre più i telespettatori di Canale 5. Per tutti coloro che ogni giorno si collegano alla rete ammiraglia Mediaset per seguire la soap iberica è in arrivo una sorpresa gradita. Dopo lo stop previsto per le giornate di Natale e Santo Stefano infatti, la soap è pronta a regalarci quasi tre ore di emozioni ogni giorno.

A partire dal 27 dicembre – complice la momentanea messa in pausa di Terra Amara, del dating show Uomini & Donne e di Amici 23 – ci sarà spazio per la programmazione di una serie di puntate speciali de La Promessa, che terranno compagnia al pubblico per buona parte del primo pomeriggio di Canale 5. Oltre allo stop della soap turca anche i due programmi ideati e condotti da Maria De Filippi si fermeranno in vista del periodo natalizio. Al loro posto ci sarà spazio per gli episodi extra-large de La Promessa, che inizieranno alle 14.10 e ci terranno compagnia fino alle 16.55 circa.

Maxi puntate La Promessa, fino a quando?

Le puntate lunghe de La Promessa ci faranno compagnia per due settimane, dal 27 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. A partire dal 1° gennaio il ritorno di Terra Amara porterà a un piccolo taglio sulla durata della soap iberica, che inizierà alle 14.45 anziché alle 14.10. Dall’8 gennaio 2024 – con la ripresa dei programmi di Maria De Filippi nel daytime pomeridiano di Canale 5 – torneremo alla consueta programmazione.

In queste due settimane i fans della serie iberica avranno la possibilità di seguire e vedere delle puntate più lunghe de La Promessa, e ciò permetterà di dare uno slancio al racconto e fare un notevole passo avanti nelle trame per scoprire cosa succederà a Jana, Manuel, Jimena e tutti gli altri protagonisti della soap.

Per scoprire quali nuovi intrighi e segreti animeranno i prossimi episodi inediti della soap spagnola continuate a seguirci e non perdete le nostre anticipazioni La Promessa.