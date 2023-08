Colpi di scena e sorprese ci terranno con il fiato sospeso nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna ci svelano che al centro dei riflettori troveremo Salvador, costretto a fare i conti con un destino inesorabile. Nel frattempo Jana scopre che Ramona può rivelarle quanto accaduto a sua madre. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Salvador perde la vista?

Nelle puntate inedite La Promessa in onda in questi giorni su Canale 5 Salvador viene arrestato e costretto a partire per per la guerra del Rift dopo essere stato scoperto con un certificato medico falso dalla guardia civile. Il giovane rimarrà ferito al fronte, e rischierà di perdere completamente la vista.

Tornato a La Promessa il cameriere si dispera per la sua condizione, fino a quando un oftalmologo amico di Abel sembra prospettargli la possibilità di recuperare la vista. Esiste veramente una cura che può salvare gli occhi di Salvador, o il giovane è destinato a un futuro completamente immerso nelle tenebre?

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Nel frattempo anche per Jana si prospetta la possibilità di “portare a termine” la sua missione. La giovane era giunta a La Promessa con la speranza di far luce su quanto accaduto a sua madre Dolores e al fratello Curro.

La giovane riesce a scoprire che c’è una donna – una certa Ramona – che potrebbe rivelarle quanto accaduto a sua madre Dolores. Tuttavia riuscire a rintracciarla non è facile, ma la domestica non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Ramona arriva in città: nuove anticipazioni La Promessa

Stavolta il destino sembra essere benevolo con Jana. Ramona fa ritorno in città attirando subito l’attenzione della giovane domestica. Nel corso delle puntate inedite della seconda stagione La Promessa, Jana scopre che Ramona è depositaria di alcune importanti verità legate alla morte di mamma Dolores, motivo per il quale decide di andare subito da lei e interrogarla.

Quello che viene fuori è sorprendente per Jana, che si trova davanti a nuove scoperte che la metteranno a durissima prova.

Per scoprire qualcos’altro su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.