Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli al centro dei riflettori troveremo Pia Adarre, che dopo il salto temporale della soap spagnola si troverà a fare i conti con molti cambiamenti che la porteranno a fare un gesto avventato nei confronti di Salvador. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, spoiler spagnoli: Pia retrocessa a semplice sguattera

I guai per Pia inizieranno nel momento in cui Cruz – vittima di un ricatto di Petra – deciderà di retrocederla a semplice sguattera, e dare all’arcigna Arcos il posto di governante. Petra – per ottenere ciò che vuole – non esiterà a minacciare la marchesa di rivelare a tutti la sua colpevolezza nella morte del figliastro Tomas. E così, mentre Alonso sarà al fronte con Manuel, Petra prenderà il posto di Pia.

La Adarre accetterà senza obiezioni la decisione di Cruz, anche perché ribellandosi rischierebbe di perdere l’assegno mensile che Cruz le da per il mantenimento di Diego. Tuttavia per la Adarre questo sarà solo l’inizio dei problemi, visto che di li a poco arriverà una persona che la farà andare nel panico totale.

Gregorio torna a La Promessa, Pia terrorizzata

Salvador vedrà Gregorio vagare intorno alla tenuta e correrà a informare Romulo. La notizia del ritorno di Gregorio arriverà presto alle orecchie di Pia, che sarà terrorizzata. Adarre scoprirà che l’ex marito sarà riuscito a ottenere la scarcerazione prima del previsto grazie a un bravo avvocato.

La presenza dell’uomo terrorizzerà Pia a tal punto che anche un piccolo rumore finirà per farla sobbalzare.

Pia aggredisce Salvador nei prossimi episodi La Promessa

Una sera Pia sentirà il rumore di una persona che – con passo sospetto – si avvicinerà alla sua camera. Spaventata, la donna prenderà un bicchiere e lo scaraventerà contro l’intruso, ferendolo alla testa.

Il suo gesto impulsivo finirà per ferire Salvador, che si sarà recato nella sua stanza per portarle da mangiare. Immediatamente Pia si scuserà con il valletto e cercherà di chiarire l’errore commesso, spiegandogli che pensava si trattasse di Gregorio. Salvador non esiterà a perdonarla, consapevole del suo stato d’animo, e si farà curare la ferita da Maria.