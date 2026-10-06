Nuovi colpi di scena attendono i fans de La Promessa. Nelle prossime puntate della telenovela spagnola di Rete 4 assisteremo al dilemma di Martina. Divisa tra Jacobo e Adriano, la giovane farà la sua scelta (salvo poi tornare sulle sue decisioni). Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: Martina lascia Jacobo

Una situazione davvero difficile sarà quella che Martina dovrà affrontare nelle prossime puntate La Promessa. La giovane – dopo aver accettato di sposare Jacobo per salvarlo da un matrimonio combinato con una donna che non ama – tornerà sui suoi passi a pochi giorni dalle nozze.

Martina si era ripromessa di aiutare Jacobo a sfuggire alle nozze volute dai suoi genitori, con la ragazza incinta di suo fratello. La relazione appena nata con Adriano però, le farà capire di non poter sposare un uomo che non ama e confesserà tutto al ragazzo pochi giorni prima della data fissata per il matrimonio.

Il passo indietro della giovane farà infuriare Jacobo, che affermerà di rimanere comunque alla tenuta per sfuggire al matrimonio che i suoi genitori avranno programmato per lui, e al tempo stesso dichiarerà guerra ai due innamorati.

Martina pronta a sacrificarsi per Jacobo: news La Promessa

Ben presto Jacobo si renderà cnto di non poter ostacola l’amore tra i due e – deluso anche dal fatto che Martina dubiterà del fatto che il ragazzo sia costretto dai genitori a sposare una donna che non ama – deciderà di lasciare La Promessa.

A quel punto assisteremo a un vero e proprio colpo di scena, quando Martina non solo correrà a fermarlo, ma si dirà anche disposta a fare di tutto per aiutarlo a uscire da quella situazione. L’unica soluzione possibile però, sarà un matrimonio: Martina sarà davvero disposta a rinunciare all’amore di Adriano per salvare Jacobo?

Quando Adriano scoprirà ciò che la ragazza sarà arrivata a fare pur di impedire un matrimonio infelice a Jacobo si infurierà e affronterà il giovane facendogli notare che questa soluzione condannerebbe Martina all’infelicità, ma lui risponderà che l’idea sarà partita proprio da lei. La ragazza rinuncerà davvero ad Adriano per sposare Jacobo? Attenzione, perchè le news che arrivano dagli spoiler spagnoli rivelano che presto un nuovo colpo di scena rimescolerà le carte in tavola. Non ci rimane che invitarvi a seguirci per scoprire insieme a noi di cosa si tratta.