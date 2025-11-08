Grandi cambiamenti attendono i fans de La Promessa. Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nel corso delle prossime puntate assisteremo a una decisione di Manuel che lascerà allibito suo padre Alonso. Il marchesino mediterà di trasferirsi in Italia dopo la morte di Jana. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa news: Jana muore, Manuel sconvolto

La morte di Jana sarà un colpo durissimo per il marchesino, che non potrà fare a meno di chiedersi se – dietro a quanto accaduto – non vi sia lo zampino di Cruz. Tutti gli indizi sembreranno condurre alla marchesa, e l’unico a essere convinto della sua innocenza sarà Curro.

Un semplice cambio di gesti con la sorella Jana – poco prima che lei chiudesse gli occhi per sempre – lo avrà convinto che non è stata Cruz a colpire a morte la giovane.

Mentre Alonso sarà impegnato a fare il possibile affinché questo nuovo scandalo non varchi i confini della tenuta, Manuel dichiarerà di non voler avere più niente a che fare con la madre.

Cruz in carcere nelle prossime puntate La Promessa

La marchesa verrà condotta via dal sergente Burdina, e rinchiusa in cella. Le altre detenute non vedranno di buon occhio la nobildonna, che dovrà subire maltrattamenti e angherie.

Intanto alla tenuta Alonso si accorderà con Leocadia, che gli prometterà di smuovere le sue conoscenze affinché l’uomo non perda il marchesato. L’ipotesi di questa nuova catastrofe, annunciata da una lettera ufficiale del Re di Spagna, sembrerà così scongiurata. Il marchese si fiderà ciecamente di Leocadia, e al momento non possiamo sapere quali conseguenze possa avere questo suo comportamento.

Ma un nuovo scandalo starà per investire la sua famiglia: Manuel manifesterà infatti l’intenzione di trasferirsi in Italia.

La Promessa, spoiler spagnoli: Manuel vuole trasferirsi a Milano

Dopo la morte della moglie e del figlioletto che lei portava in grembo, il marchesino trascorrerà molto tempo chiuso nella sua camera, incapace di reagire al grande dolore. Mentre Martina e Catalina cercheranno in ogni modo di scrollarlo dal suo stato, lui ripenserà alle parole di Don Pedro, e inizierà a vedere un suo trasferimento a Milano come unica soluzione possibile.

La sua decisione non troverà Alonso d’accordo, ma il marchese eviterà accuratamente di ostacolarlo per non convincerlo ad allontanarsi anche da lui, proprio come già accaduto con Cruz. Lorenzo – al contrario – lo inviterà a ripensarci: la situazione in Italia sarà molto tesa a causa della guerra, e potrebbe presentare molte insidie per il giovane.