Grande tensione per la sorte di Manuel e Curro nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler spagnoli rivelano infatti che i due decideranno di arruolarsi al fronte, e per molto tempo non si avranno loro notizie. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa, Petra governante alla villa

Un salto temporale nella soap ci porterà a dover dire addio a Manuel, e al momento in Petra sarà di nuovo governante della villa, pronta a rovinare la vita a Pia.

Tutto sarà profondamente diverso alla villa, con Cruz che realizzerà il sogno di Petra dandole il ruolo di governante che fino a quel momento era stato di competenza di Pia. Ovviamente Petra non tarderà a esercitare il suo potere, e a farne le spese sarà proprio Pia, insieme a tutta la servitù, alla quale renderà la vita impossibile. Come se non bastasse la povera Pia dovrà anche fare i conti con il ritorno di Gregorio, che verrà scarcerato dopo aver tentato di ucciderla. La donna dovrà proteggere sé stessa e il piccolo Dieguito e per lei inizierà l’inferno.

Jana disperata nelle prossime puntate La Promessa

Nel frattempo Jana si dispererà per la partenza di Curro e Manuel, che decideranno di arruolarsi al fronte. Per molto tempo non giungeranno loro notizie e Cruz finirà per convincersi che suo figlio sia morto.

Sarà Jana a ad avere notizie de i due, anche se non saranno quelle che si sarebbe aspettata. I Luján riceveranno infatti una lettera che li informerà del fatto che Manuel e Curro non figureranno nel registro delle vittime, ma questa notizia porterà con sé una realtà ancora più tragica.

Che fine avranno fatto Manuel e Curro? Gli spoiler spagnoli non rivelano ancora molto, ma si può supporre che i due siano stati rapiti. Questo spiegherebbe il fatto che i loro nomi non compaiano nell’elenco delle vittime, e al tempo stesso si tratterebbe di una notizia che sicuramente farebbe stare con il fiato sospeso sia Jana che Cruz.

Sarà davvero così? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news su La Promessa. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.