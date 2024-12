I fans de La Promessa sanno ormai bene che ogni puntata può riservare molte sorprese, e negli episodi futuri della soap spagnola assisteremo alla drastica decisione di Catalina riguardo alle sue nozze con Pelayo. Qualcuno però tramerà nell’ombra, e la ragazza rischierà di perdere anche l’attività delle marmellate.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Catalina scopre l’inganno di Pelayo (e annulla le nozze)

Ben presto Catalina de Lujan scoprirà che il fidanzato le avrà mentito. Dopo essere riuscita a salvarlo dalle grinfie di Cavendish, la ragazza si renderà conto che Pelayo avrà sempre usato la loro attività di marmellate per portare avanti il traffico illegale di armi.

Delusa e amareggiata Catalina deciderà così di rimandare le nozze già fissate a data da destinarsi, e comunicherà la sua decisione nel corso di una cena con i suoi familiari. Il conte di Anil apparirà sconvolto dalla decisione dell’amata, e cercherà in ogni modo di ricucire il rapporto con lei, ma Catalina resterà irremovibile sulla sua decisione.

Lorenzo trama nell’ombra nelle prossime puntate La Promessa

Dopo essere riuscita a smascherare i loschi affari tra il fidanzato Pelayo e Cavendish, Catalina si troverà ad affrontare un altro problema. Mister Cavendish – che risulterà essere il principale cliente dell’attività di marmellate – deciderà di fare forfait.

L’azienda perderà così il principale acquirente e la marchesina si troverà a dover affrontare questa nuova emergenza imprenditoriale. Come se ciò non bastasse, la ragazza dovrà fare i conti anche con un ultimatum che Alonso le darà: se non riuscirà a trovare nuovi clienti entro due settimane, l’intera attività passerà nelle mani di Lorenzo. Ma cosa spingerà il marchese a intervenire e minacciare il passaggio dell’azienda nelle mani del capitano? In realtà questa decisione nasconderà dei retroscena che Lorenzo avrà saputo abilmente manipolare.

La Promessa, spoiler spagnoli: Lorenzo stringe un patto con Cruz

Il capitano De La Mata affronterà Pelayo, e lo minaccerà di mandarlo davanti alla corte marziale denunciando il suo traffico illegale di armi all’estero se non avrà i soldi che Mr Cavendish gli aveva promesso. Subito dopo Lorenzo si recherà da Cruz e le chiederà di convincere il marito Alonso a cedergli l’intera attività delle marmellate.

La marchesa accetterà di aiutare il cognato, e parlerà con Alonso spiegandogli che sarebbe meglio sollevare Catalina dalle preoccupazioni legate all’attività imprenditoriale, visti i suoi recenti problemi sentimentali.

La Promessa, anticipazioni: Alonso offre a Catalina una via d’uscita

Alonso tuttavia sembrerà voler dare una possibilità alla nipote per salvare il commercio al quale si sarà dedicata con devozione, e anziché intervenire per toglierle immediatamente l’azienda (e cederla a Lorenzo) preferirà darle l’opportunità di trovare nuovi clienti e riuscire a risollevarla. Il marchese darà alla ragazza due mesi di tempo.

Catalina accetterà questa sfida? Conoscendo il carattere forte e la caparbietà della marchesina noi non abbiamo dubbi, ma per conoscere ulteriori sviluppi occorrerà attendere qualche giorno. Se non volete perdervi le ultime news La Promessa continuate a seguirci.