Colpi di scena e sorprese ci terranno con il fiato sospeso nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna ci svelano infatti che Leonor lascerà la tenuta per dedicarsi al settore della moda. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Leonor, delusa da Mauro, tenta il suicidio

La delusione amorosa subita da Leonor ha segnato profondamente la giovane. Non solo Mauro – attraverso i suoi racconti – le farà sapere di averla sempre tradita con Teresa, ma quest’ultima sconvolgerà la giovane dichiarandole che lei e il bel cameriere si sono sposati.

Il dolore per Leonor sarà talmente tanto che la giovane salirà sul tetto della tenuta pronta a togliersi la vita. Solo l’intervento del cugino Curro riuscirà a impedire il peggio. Tuttavia la ragazza apparirà sempre più apatica con la famiglia. Il ragazzo si guarderà bene dal raccontare cosa stava per fare Leonor, ma il suo stato d’animo non passerà inosservato.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

A La Promessa giungerà Martina, la figlia di Ferdinando e dunque cugina di Leonor. Le due ragazze sono sempre state in contatto attraverso le lettere e Martina – percependo il dolore della cugina – deciderà di raggiungerla.

Il suo arrivo finirà per riaccendere le speranze di Leonor, soprattutto quando Martina le proporrà di prendere il suo posto in una prestigiosa accademia di moda che si trova a a Parigi. L’idea di poter entrare nel mondo della moda – che da sempre la affascina – darà a Leonor la forza di reagire.

La ragazza cercherà così di convincere i genitori a lasciarla partire per Parigi, dove potrà studiare in una accademia prestigiosa.

La partenza di Leonor: nuove anticipazioni La Promessa

Ottenuto il permesso da Cruz e Alonso, Leonor si preparerà così a lasciare La Promessa. Dopo aver salutato Manuel – sapendo che non potrà partecipare alle nozze del fratello con Jimena – la ragazza sarà pronta per una nuova avventura.

Al momento dei saluti con la cugina però, quest’ultima le confesserà che – per poter accedere alla prestigiosa accademia – dovrà presentarsi come Martina de Luján. Leonor acconsentirà, non vedendoci niente di male nella richiesta della cugina.

Per scoprire qualcos’altro su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.