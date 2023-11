Nuove anticipazioni che giungono dalla Spagna ci rivelano che nelle prossime puntate La Promessa assisteremo all’epilogo tutt’altro che felice del matrimonio tra Jimena e Manuel. Il marchesino caccerà di casa la moglie, dopo aver scoperto l’ennesimo inganno. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Manuel stanco degli inganni di Jimena

Nelle prossime puntate La Promessa vedremo il giovane marchese reagire in malo modo all’ennesimo inganno di Jimena. Manuel si mostrerà stanco di essere trattato come un burattino dalla perfida moglie, e deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita.

Tutto avrà inizio quando il marchese riceverà una strana lettera dal la Guardia Civile, con la quale gli viene comunicato il divieto assoluto di volare. Margarita comunicherà al giovane che – a scriverla – sono state Jimena con l’aiuto di Cruz.

A quel punto il marchese sarà furioso con la moglie e la caccerà dalla tenuta. Jimena non potrà fare altro che rifugiarsi a casa dei genitori, che cercheranno di far ragionare il ragazzo. Stavolta però la posizione di Manuel sarà ferma.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Alla villa ci sarà fermento a seguito dell’iniziativa di Cruz, che deciderà di organizzare una festa in maschera. Come già accaduto per la festa del suo compleanno però, la donna utilizzerà del denaro non suo.

Nel frattempo Abel metterà alle strette Jana, chiedendole di decidere se stare con lui o rincorrere il sogno di poter vivere al fianco di Manuel, un uomo sposato che l’ha più volte rifiutata e fatta soffrire. Inaspettatamente la giovane dirà ad Abel di voler stare con lui, ignara di tutte le macchinazioni e gli inganni che ha ordito contro Manuel e non solo.

La Promessa, cos’altro accade?

Il ritorno di Ramona – l’ex balia di Jana e Curro – sarà importante per consentire ai due giovani di ricostruire il loro passato, ancora “popolato” da vuoti immensi. Curro – chiamato a effettuare delle riparazioni alla capanna di Ramona – cercherà di ottenere preziose informazioni che possano rivelargli chi è il suo vero padre.

Dopo la lettera che ha spaventato tanto Candela, arriva una nuova missiva a La Promessa. Stavolta si tratterà del figlio di Simona, che avrà qualcosa di molto importante da rivelare alla madre. Alla tenuta arriverà il sergente Funes, deciso a scoprire cosa sia accaduto a Petra.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news dell’avvincente soap protagonista del daytime pomeridiano di Canale 5.