Colpi di scena e sorprese ci terranno con il fiato sospeso nelle prossime puntate La Promessa. Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna ci svelano che per Pia arriva il momento del parto. Le cose però si complicano e la donna rischia di morire per un’emorragia. Il piccolo – a poche ore dalla nascita – viene rapito dalla culla. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: nasce il bambino di Pia

La gravidanza di Pia non sarà certo tranquilla. La donna dovrà infatti fare i conti con un tentativo di avvelenamento da parte di Gregorio, che non vorrà crescere un figlio non suo. Tuttavia verrà salvata in tempo e – da quel momento – tutto procederà senza intoppi, fino a un mese prima del parto. La donna entrerà in travaglio prima del previsto, circa un mese prima.

Abel si adopererà subito per aiutarla e chiederà a Jana di assisterlo. A causa di alcuni problemi Pia potrebbe aver bisogno del taglio cesareo, e Abel apparirà preoccupato visto che dovrebbe eseguire l’operazione a La Promessa anziché in ospedale. Tuttavia tutto si aggiusterà e la donna – dopo diversi sforzi – darà alla luce il suo bambino in modo naturale.

Il piccolo sarà in perfetta salute, mentre Pia dovrà fare i conti con una forte emorragia e sarà in bilico tra la vita e la morte. La donna perderà i sensi, e Abel e Jana faranno il possibile per aiutarla mentre il personale di servizio si prenderà cura del bimbo.

Anticipazioni La Promessa, trame spagnole

Quando arriverà il turno di Candela la donna finirà per addormentarsi, e il piccolo verrà rapito dalla culla. La donna sarà disperata, perché si sentirà responsabile dell’accaduto, e nessuno avrà idea di dove sia finito il bambino.

Romulo si recherà alla Guardia Civile per denunciare il rapimento, ma i gendarmi dichiareranno di non poter fare niente per recuperare il bambino.

Nel frattempo Pia inizierà a stare un po’ meglio, grazie a un medicinale prodigioso che Manuel si procurerà a Puebla de Tera.

Il bimbo di Pia in convento: nuove anticipazioni La Promessa

Feliciano rivelerà a Teresa che il bambino di Pia è stato portato in un convento, e la domestica racconterà la cosa ai colleghi. Jana sarà costretta a rivelare a Pia cosa è accaduto, e la donna insisterà per andare a riprendersi suo figlio. Ma Pia sarà ancora molto debole, e Abel e Jana decideranno di recarsi loro dalle suore. Avranno però bisogno di una scusa valida per poter riconoscere il piccolo. Cosa escogiteranno?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della nuova fortunata soap del daytime pomeridiano di Canale 5.