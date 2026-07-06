La rivincita di Curro nelle prossime puntate de La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi della telenovela spagnola, presto in onda su Rete 4, assisteremo al trionfo del giovane sul capitano De La Mata: il ragazzo tornerà alla tenuta come conte de Linaja. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: la tormentata storia di Curro e Angela scuote Alonso

La storia d’amore tra Curro e Angela non è certo facile. I due sono costretti a fare i conti con i mille ostacoli messi in atto da Lorenzo, che non fa mistero di voler condurre la figlia di Leocadia all’altare.

Il valletto e la compagna sono così costretti a lasciare La Promessa, visto che neppure Alonso – padre biologico del ragazzo – sembra comprendere il loro disagio. Ben presto però, il marcese si rende conto della grande sofferenza del figlio e prova a rimediare ai suoi errori.

Curro parte per Madrid, Lorenzo minaccia Leocadia: news La Promessa

Determinato a restituire dinità al filio legittimo, Alonso sprona Curro a recarsi a Madrid per parlare con il re e riacquistare il suo titolo nobiliare. Il giovane si prepara così a partire con Angela, proprio quando Pia fa una scoperta sulla morte di Jana che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Nel frattempo anche Lorenzo si prepara a fare le sue mosse: il capitano parla con Leocadia e le intima di telefonare a don Lisandro affinchè intervenga per negare a Curro il titolo nobiliare. Se la dark lady non dovesse accettare le sue condizioni, il capitano De la Mata è pronto a rivelare a tutti la sua relazione sereta con Cristobal!

Curro torna vincitore nelle prossime puntate La Promessa

Mentre Pia decide di tenere nascosto per il momento quanto ha scoperto, per non rovinare la felicità di Curro, il ragazzo riesce a parlare con il re e a conquistare il titolo di conte De Linaja. Questo evento supera ogni più rosea aspettativa, visto che Alonso aveva sperato per il filio in un titolo nobiliare di barone.

Mentre il marchese è al settimo cielo per la conquista di Curro, Lorenzo è furioso!

Il capitano si prepara a portare a termine le sue minacce e rivelare a tutti la tresca tra Leocadia e il maggiordomo, ma la dark lady lo ferma. Se lui dovesse rivelare la storia d’amore segreta di Leocadia, lei è pronta a dire a tutti cosa ha fatto il capitano a Eugenia. Lorenzo è così costretto a tacere, e assistere impotente al ritorno di Curro nei panni del nuovo conte de Linaja.

Tutti, tranne il capitano, si congratulano con lui. Ma nel momento in cui Curro rimette piede a palazzo, trova ad attenderlo molte sorprese. Non solo Pia ha scoperto che è stata Leocadia (e non Cruz) a uccidere Jana, ma apprende anche della morte di Santos. Questa però è un’altra storia, e presto ve la raccoteremo. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La Promessa.