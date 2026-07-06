Ascolti tv domenica 5 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Mondiali 2026, Brasile-Norvegia” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Brasile-Norvegia vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 5 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026, Brasile-Norvegia” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Mondiali 2026, Brasile-Norvegia, la partita degli ottavi di calcio dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: Elsbeth, serie televisiva statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Presa Diretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rete 4: Delitti ai Caraibi, la serie televisiva poliziesca francese che unisce il classico genere buddy cop a un’ambientazione esotica e solare ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: La rivolta delle ex, il film del 2009 diretto da Mark Waters, ed interpretato da Matthew McConaughey e Jennifer Garner, ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: House of Trump, il documentario che ripercorre le vicende della presidenza Trump ha interessato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha divertito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo – I corti, il primo spettacolo teatrale del trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo, con la partecipazione di Marina Massironi ha strappato un sorriso 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 luglio 2026

RAI 1

Il meglio di Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Una voce per Padre Pio: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share.

Canale 5