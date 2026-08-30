Un mistero sta per essere svelato nelle nuove puntate La Promessa: chi si nasconde dietro lo pseudonimo di Madame Cocotte, la cuoca che da tempo “ruba” le ricette di Lope per rivenderle a un giornale? Chi riuscirà a dare un volto alla intrepida Madame Cocotte? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa: Lope e Vera indagano su Madame Cocotte

Lope Ruiz non prende affatto bene la notizia che una misteriosa cuoca, che si nasconde dietro lo pseudonimo di Madame Cocotte, possa guadagnare vendendo a un giornale le sue ricette. Per questo motivo – con l’aiuto della fidanzata Vera Gonzales – il giovane cerca di darle un volto.

Le indagini dei due però, non sembrano portare a risultati concreti, e l’identità di Madame Cocotte rimane un mistero.

Per screditarla agli occhi dei lettori della rivista, Lope è davvero pronto a tutto, anche a creare una ricetta con evidenti errori nei dosaggi e ingredienti tutt’altro che compatibili tra loro. Ma anche questo tentativo però, non produce effetti. Davanti alle lamentele dei lettori, la testata si scusa e attribuisce l’errore a una svista nella trascrizione. Madame Cocotte può così continuare a pubblicare le ricette, incassando soldi per un lavoro di Lope.

Madame Cocotte è Santos, la scoperta choc di Petra a La Promessa

Laddove Lope e Vera hanno fallito, Petra trionfa. È proprio la governante de La Promessa a scoprire chi si nasconde dietro lo pseudonimo di Madame Cocotte, e la sua scoperta lascia tutti sbalorditi.

La cuoca (o forse sarebbe meglio dire il cuoco) infatti, si dimostra essere Santos Pellicer. Alla Arcos sono sufficienti un po’ di domande alla servitù per capire che il valletto nasconde qualcosa. A quel punto è sufficiente un’incursione nella sua camera per portare alla luce un “tesoro” che il figlio di Ricardo custodiva gelosamente tra le sue cose. Una volta rinvenute alcune ricette contraffatte all’interno di una cartellina, Santos capisce di essere ormai con le spalle al muro, e cerca un modo per salvarsi.

Il ragazzo offre a Petra metà dei profitti, ma la governante sa bene che – denunciando a Lope quanto ha scoperto – può riacquistare la fiducia della servitù, e sceglie la via più onesta. La scoperta di Petra spinge anche Cristobal a intervenire: il capo maggiordono affronta Pellicer e gli comunica che – se vuole rimanere alla tenuta – dovrà consegnare a Lope tutti i guadagni ottenuti dalle sue ricette. Al figlio di Ricardo non rimane altra scelta, se non quella di accettare le condizioni imposte da Cristobal.