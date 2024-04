Le anticipazioni La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che – nel corso della terza stagione – il dottor Abel decide di non essere più complice dell’inganno di Jimena sulla gravidanza e rivela a Manuel che la moglie non aspetta nessun figlio. Ma cosa accadrà nella soap di Canale 5? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole La Promessa, Jimena ha ingannato Manuel

Per diversi mesi Jimena è riuscita a tenere in pugno Manuel, e a impedire che il marito si trasferisse in Italia per lavoro, grazie alla sua gravidanza. In realtà la giovane non è affatto in dolce attesa ed è riuscita a portare avanti il suo inganno grazie alla complicità del dottor Abel. Con il passare dei mesi però Jimena si rende conto che deve studiare un’altra mossa per non destare sospetti sulla pancia inesistente. A quel punto mette in scena un finto aborto spontaneo.

Manuel scopre l’inganno nelle prossime puntate La Promessa

Il piano di Jimena sulla finta gravidanza avrebbe anche potuto funzionare, visto che tutto si era rivelato complicato fin dai primi mesi e probabilmente nessuno avrebbe sospettato niente quando lei ha annunciato di aver perso il bambino.

Ma anche un buon piano ha i suoi punti deboli, e Jimena non aveva fatto i conti con la coscienza del dottor Abel. Il medico – che l’ha seguita durante tutta la “gravidanza” – non riesce più ad assecondarla e vuole fare chiarezza. Per questo motivo decide di confessare a Manuel, Cruz e Alonso come sono andate realmente le cose.

Il marchesino scopre così di essere stato ingannato dalla moglie, che non ha mai portato in grembo il bambino frutto del loro amore.

La Promessa, spoiler Spagna: Manuel vuole divorziare da Jimena

La reazione di Manuel non tarda ad arrivare, e il marchesino comunica ai suoi genitori che intende chiudere il suo matrimonio al più presto. Le rivelazioni del dottor Abel non hanno fatto altro che confermare i sospetti di Jana, che fin dal primo momento aveva sospettato l’inganno e messo in guardia Manuel.

Se in un primo momento il giovane marchese non le aveva creduto, pensando che la moglie non avrebbe mai potuto ingannarlo su un tema così delicato, ora deve ricredersi davanti alle parole del dottor Abel. La delusione e la rabbia lo portano a voler chiedere il divorzio, ma la donna non è disposta ad arrendersi.

Jimena cerca informazioni per sbugiardare l’amante del marito. Ci riuscirà?

Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa terminano qui, ma vi invitiamo a seguirci per scoprire insieme a noi l’epilogo di questa nuova avvincente trama della soap spagnola.