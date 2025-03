Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dall’8 al 14 marzo? Al centro dei riflettori troveremo Martina, che dopo l’incidente avvenuto ad Ayala sarà rinchiusa in un ospedale per malattie mentali.

Trame settimanali La Promessa: Martina finisce in manicomio

Margarita e Cruz tentano di dissuadere Ayala dal denunciare Martina alla Guardia Civile, ricorrendo alle minacce. Catalina decide invece di intraprendere un’altra strada e – convinta dell’innocenza della cugina – si mette alla ricerca di prove che la discolpino. La giovane inizia ricostruendo con lei i fatti accaduti il giorno dell’avvelenamento, e in seguito chiede aiuto a Maria, Candela e Simona.

Catalina convoca Petra nelle cucine e le chiede se il conte ha qualche nemico che potrebbe volere la sua morte. Intanto Ayala decide di non denunciare Martina, ma chiede che la ragazza venga rinchiusa in un ospedale psichiatrico.

L’idea che Martina possa finire in manicomio sconvolge tutti, ma il conte è irremovibile. Il tempo a disposizione stringe, e Catalina cerca di scoprire la verità sul veleno interrogando Petra. La governante coglie l’occasione per insinuare che potrebbe essersi trattato di un piano di Ayala, che da tempo cerca il modo di “eliminare” Martina per sposare sua madre e impossessarsi della quota di Margarita nella Promessa.

Martina viene portata via in gran segreto dalla tenuta e condotta in manicomio nella notte da Ayala e Margarita.

La Promessa, spoiler al 14 marzo: Santos dubita di Vera

Santos ha il sospetto che tra Lope e Vera, la sua fidanzata, ci sia qualcosa di più. I suoi sospetti sembrano trovare conferma quando il giovane riesce ad ascoltare di nascosto una conversazione tra i due.

Lope e Vera si riavvicinano, e Santos – consumato dalla gelosia – tenta di nuovo di abusare della ragazza. In seguito Salvador invita Lope a confessare a don Romulo i motivi che lo hanno spinto a tirare un pugno a Santos. Lui segue il suo consiglio e racconta tutto al maggiordomo. Anche Don Ricardo intuisce che qualcosa non va, e teme che il figlio stia cercando di abusare di Vera. In un confronto lo minaccia di licenziarlo.

La Promessa, anticipazioni 8-14 marzo

Virtudes comunica alla servitù la sua intenzione di riprendere con sé il figlio Adolfo, cercando di tenerlo nascosto a Petra, che però viene a saperlo da Santos. In seguito Simona, preoccupata per Virtudes che non è ancora tornata dal viaggio per riprendere il figlio, decide di andare a cercarla. Proprio quando sta per partire, però, la figlia rientra a casa in uno stato di profonda disperazione.

Virtudes sa che l’unico modo per potersi riprendere Adolfo è quello di dimostrare ai suoceri di avere abbastanza soldi per mantenerlo, e si affligge perché sa di non averli.

Jana preoccupata per Pia nelle prossime puntate La Promessa

Jana si reca nella grotta da Pia, portando con sé provviste e coperte. Quando la raggiunge però la trova quasi congelata. Jana spiega all’amica il piano per simulare la sua morte agli occhi di Gregorio.

I continui controlli di Petra impediscono poi alla giovane Exposito di tornare a far visita all’amica, e la preoccupazione per Donna Pia si aggiunge a quella per Manuel e Curro.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Cruz è sicuramente un ostacolo tra Alonso e Maria Antonia, e Lorenzo propone a quest’ultima di tenere la marchesa lontana per un po’ per darle modo di chiarirsi con Alonso.

Il marchese cerca di riavvicinarsi alla moglie, ma tra di loro si aprono nuovi screzi quando il discorso si sposta su Catalina. Alla frustrazione per la guerra, si aggiunge la preoccupazione per la nipote, e Cruz è pronta ad attaccare chiunque le si pari davanti.