I fans della telenovela spagnola La Promessa attendono da tempo di vedere come evolverà la storia tra Curro e Angela e le puntate in onda dall’8 al 13 febbraio potrebbero essere decisive. Ci sarà poi l’arrivo di Emilia, una nuova infermiera assunta da Leocadia, e un po’ di scompiglio per la festa di compleanno di Lorenzo. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: Curro dichiara ad Angela il suo amore

Era da tempo che aspettavamo di assistere alla dichiarazione d’amore di Curro ad Angela, e nelle prossime puntate finalmente il giovane deciderà di confessarle i suoi sentimenti.

La figlia di Leocadia sarà al settimo cielo, ma presto il giovane deciderà di fare un altro passo indietro. Curro realizzerà che tra loro c’è una grande differenza sociale, e si renderà conto di non poter offrire alla ragazza lo stile di vita al quale è abituata.

La Promessa, trame settimanali al 13 febbraio

Nel frattempo Leocadia dimostrerà di voler prendere sempre più le redini de La Promessa, e provvederà ad assumere Emilia, un’infermiera incaricata di occuparsi di Catalina e dei gemelli. La giovane verrà accolta calorosamente sia dai signori che dalla servitù, e ben presto anche Catalina dimostrerà di fidarsi ciecamente di lei.

Ma il vero colpo di scena arriverà nel momento in cui Lorenzo dichiarerà di voler organizzare una festa per il suo compleanno in grande stile. La lista degli invitati sarà davvero lunga, e tra questi comparirà il nome di Rufino De La Merced, l’esperto di veleni contattato da Pia. Una coincidenza? Ben presto il ragazzo scoprirà che non è così, visto che troverà una lettera che l’uomo avrà inviato al capitano De La Mata. Preoccupato che tutto questo possa mandare a monte il suo piano per scoprire la verità sulla morte dii Jana, Curro la mostrerà a Pia.

La Promessa, cos’altro accadrà nella telenovela spagnola di Rete 4?

Alonso troverà Adriano nella stanza di Catalina, e lei si giustificherà dicendogli che si tratta dell’uomo che l’ha aiutata. Il marchese ne approfitterà per ringraziarlo personalmente. In seguito la ragazza non riuscirà a mantenere il segreto, e deciderà di dire ad Alonso che Adriano è in realtà il padre dei suoi figli. La temuta reazione del marchese non ci sarà, ma qualcun altro – che Catalina considerava alleato – le volterà le spalle.

Manuel e Toño inizieranno a trasformare l’hangar nel progetto sognato dal marchesino. Simona approfitterà della presenza del figlio per cercare ancora una volta di riavvicinarsi a lui, ma il ragazzo continuerà a respingerla ed evitare ogni forma di dialogo con lei.

Curro riuscirà a evitare che Lorenzo festeggi il suo compleanno con una festa sontuosa: la giornata vedrà riuniti intorno al tavolo solo i familiari più stretti, cosa che irriterà molto il capitano. Proprio durante la cena, Catalina si presenterà con Adriano e annuncierà ufficialmente che lui è il padre de suoi figli.