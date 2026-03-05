Nuovi colpi di scena promettono di tenere incollati davanti al teleschermo i fans de La Promessa nella settimana dal 7 al 13 marzo. Al centro dei riflettori troveremo le giustificazioni di Toño, che convinceranno Manuel mentre lasceranno piuttosto scettici Simona e il Marchese.

Anticipazioni La Promessa: Toño torna con una sorpresa

Il ritorno di Toño a La Promessa porta una novità che lascia esterrefatti i protagonisti. Il giovane afferma di essere stato derubato, e che alcuni malviventi gli hanno sottratto sia l’auto che i soldi.

Manuel non fatica a credergli, ma Simona e Alonso nutrono molti dubbi sulla versione fornita dal ragazzo. I timori della donna sembrano farsi strada rapidamente nella sua testa: il figlio ha di nuovo combinato un pasticcio?

Possibile che – se le cose fossero davvero andate come sostiene il giovane – i ladri gli abbiano lasciato al collo la catenina d’oro?

La Promessa, trame settimanali al 13 marzo

Se da un lato assistiamo al ritorno di Toño (tra molti dubbi e poche certezze), dall’altro non manca chi vorrebbe assistere prima possibile a una partenza. Lorenzo infatti, appare sempre più angosciato dalla presenza di Eugenia, e cerca in ogni modo di farla di nuovo rinchiudere in sanatorio.

Il Capitano può contare sull’appoggio di Leocadia, che accetta di provare a influenzare Alonso per raggiungere l’obiettivo.

Subito dopo il capitano De La Mata versa alcune gocce di un medicinale nel bicchiere della moglie: Eugenia – dopo aver bevuto – inizia a delirare e viene accompagnata fuori da Emilia.

Il matrimonio di Catalina e Adriano nelle prossime puntate La Promessa

Nel frattempo Adriano e Catalina continuano a organizzare le loro nozze in gran segreto. La notizia però trapela, e mentre Teresa, Vera e Candela sospettano che sia stata Petra a informare Leocadia, quest’ultima si oppone fermamente, e conviene con i futuri sposi affinché il matrimonio si svolga con una cerimonia intima nel salone del palazzo.

Gli invitati sono veramente pochi, e comprendono solo i familiari più stretti e alcuni membri della servitù. Simona scopre che non potrà più fare da testimone.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Ròmulo continua a mostrare un atteggiamento irritabile, e la cosa fa insospettire Petra che gli chiede spiegazioni. Non solo la donna non ottiene risposte, ma la sua interfernza finisce per irritarlo ancora di più.

Lope e Curro si recano al casinò e sfidano Basilio a poker. Lope riesce a vincere molte mani, ma l’uom oafferma di averli riconosciuti e punta un coltello contro Angela. A quel punto Curro lo informa di essere al corrente che è stato lui a tentare di ucciderlo.

Basilio ribatte di non conoscere il nome di chi lo ha ingaggiato, ma di poter solo affermare che la trattativa è avvenuta alla gioielleria Llop. I tre tornano al palazzo e Curro – dopo aver confidato tutto a Pia – decide di recarsi là per scoprire qualcosa di più.

Manuel fa il possibile per risollevare l’officina, ma senza i soldi che aveva consegnato ad Antonito non è facile.

Mentre si celebra il matrimonio tra Adriano e Catalina, Eugenia racconta a Martina quali sofferenze abbia dovuto subire in sanatorio e le chiede di organizzare un incontro con Cruz.