Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 7 al 13 dicembre? I fans della soap iberica di Rete 4 sanno bene che ogni episodio offre molti colpi di scena e – stando alle anticipazioni settimanali che arrivano dagli spoiler – non resteranno affatto delusi. Riflettori puntati su Jimena, che sarà messa sotto pressione da Abel. Il medico vorrebbe che lei confessasse a Manuel e ai marchesi il suo inganno, ma la ragazza prende tempo.

La Promessa, trame al 13 dicembre: Abel affronta Jimena

Jimena, dopo essere tornata alla tenuta, metterà Manuel a disagio con le sue continue richieste di attenzioni. La giovane rifiuterà di farsi pettinare da Teresa e – quando Abel la esorterà a confessare la verità sulla falsa gravidanza – estrarrà uno spillone dalla sua acconciatura con aria sinistra.

Il medico però insisterà e lei sarà messa alle strette. A quel punto non le resterà che trovare una scusa per poter prendere del tempo, e la giovane dirà ad Abel che vorrebbe prima riuscire a riconquistare la fiducia del marito. Manuel però sembrerà tutt’altro che disposto a concedergliela, e poco dopo le dirà chiaramente che il loro matrimonio è finito.

Jimena sarà disperata e chiederà aiuto ai suoceri. Cruz e Alonso, pur essendo consapevoli che la crisi della coppia sia quasi insanabile, decideranno di intervenire.

Lorenzo assume il comando dell’attività nelle prossime puntate La Promessa

Il capitano Lorenzo de La Mata sarà pronto ad assumere il comando nell’attività di marmellate, e per prima cosa cercherà un modo per rimediare agli screzi tra Pelajo e Cavendish. Il capitano si dirà pronto a fornire all’inglese tutte le armi di cui avrà bisogno, ma il compenso che chiederà sarà più alto.

Poco dopo Alonso firmerà un accordo con Pelayo, nel quale sarà stabilito che le spettanze di Lorenzo nell’attività delle marmellate saranno detratte equamente dai guadagni di Catalina e dei marchesi. Questa soluzione non piacerà affatto a Cruz. In seguito la marchesa si arrabbierà con Alonso e lo accuserà di aver agito con leggerezza, permettendo a Catalina di fare entrare Lorenzo nella società.

La Promessa spoiler, cos’altro accade nella telenovela spagnola?

Salvador chiederà a Romulo l’autorizzazione per poter organizzare una finta cerimonia, in attesa di celebrare il vero matrimonio con Maria. Lui però non accoglierà di buon grado la richiesta, che verrà bocciata anche da Simona e Candela. Lope si scuserà con Vera per averla invitata a chiarirsi con il padre.

Jana e Curro saranno in cerca di risposte sulle cause che avranno portato alla morte della madre Dolores, e si chiederanno se il barone fosse a conoscenza che Curro era il figlio di suo genero.

Maria e Petra saranno molto nervose: la prima non saprà spiegarsi che fine possano aver fatto i soldi che aveva nascosto, mentre Petra sarà in preda a una crisi di gelosia nel vedere Ayala sempre più vicino a Margarita. Il conte però giustificherà il suo comportamento rivelandole che avrà in mente un piano per impossessarsi del 25% de La Promessa.

Pelayo racconterà a tutti che Jerónimo è stato assassinato e la notizia provocherà grande scalpore sia tra i marchesi che tra la servitù. Il sergente Funes verrà incaricato delle indagini e il suo sospetto sarà che si tratti di una rapina finita male.