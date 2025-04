Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 5 all’11 aprile? Al centro dei riflettori troveremo Curro, che fidandosi del conte Ayala riporterà Martina a palazzo. Un errore che potrebbe però rivelarsi fatale. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali La Promessa: l’inganno di Ayala

Il conte Ignacio de Ayala convincerà Curro a riportare Martina a palazzo, promettendogli di non agire più contro la ragazza. Dopo averla aiutata a fuggire dal sanatorio, Curro deciderà così di far tornare la giovane a La Promessa, fidandosi del conte.

Il suo sarà però un grosso errore di valutazione, poiché Ignacio non avrà alcuna intenzione di tener fede alla parola data. Non appena Martina rimetterà piede a palazzo, Ayala la affronterà invitandola a ritirarsi in convento per evitare il manicomio o il carcere.

La figlia di Margarita sarà profondamente delusa da Curro, visto che proprio per aver dato fiducia al ragazzo finirà per trovarsi a un bivio che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

La Promessa, spoiler all’11 aprile

Curro deciderà di affrontare il conte Ayala dopo l’inganno che quest’ultimo avrà orchestrato ai danni di Martina. Il confronto tra i due si farà subito acceso, e solo grazie all’intervento di Manuel e Alonso eviterà al ragazzo di aggredirlo.

Poco dopo Curro consolerà Martina, che ormai stanca della situazione progetterà una nuova fuga da La Promessa. Il giovane non esiterà a dirsi disposto a fuggire con lei, pur di non arrendersi al destino impostole dal conte.

In seguito Martina scoprirà che Ayala sarà disposto a evitare il suo ritiro in convento, ma solo a una condizione: che lei accetti il matrimonio tra lui e sua madre. Martina però non sarà disposta a cedere al ricatto.

Cruz scopre il tradimento di Alonso nelle prossime puntate La Promessa

Cruz dovrà fare i conti con una nuova sconcertante verità. Lorenzo infatti le riferirà di aver visto suo marito baciare Maria Antonia. Per la marchesa sarà un boccone davvero amaro da mandare giù, tuttavia riuscirà a rimanere impassibile per non dare al cognato alcuna soddisfazione.

Nel frattempo Virtudes sarà sempre più angosciata per la lontananza del figlio, che sarà stato affidato ai suoceri. Il pensiero di non poterlo rivedere la tormenterà, alimentando la sua sofferenza e la sua disperazione.

Cos’altro accadrà nella telenovela di Rete 4?

Lope organizzerà la produzione e la conservazione delle marmellate da parte delle donne del paese. Questa mossa avrà un duplice obiettivo: da un lato eviterà di consumare la frutta dei marchesi e dall’altro gli consentirà di tenere sotto controllo il capitano.

Mentre Jana – parlando con Maria – le rivelerà i dettagli del suo primo incontro con Manuel al suo ritorno dal fronte, Catalina confiderà a Manuel la sua intenzione di lasciare La Promessa per raggiungere Pelayo e chiarire i suoi sentimenti.