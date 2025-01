Cosa ci attende nelle puntate La Promessa in onda nella settimana dal 4 al 10 gennaio? Nella soap iberica di Rete 4 non mancheranno i colpi di scena, che promettono di tenere incollati davanti ai teleschermi migliaia di fans. Al centro dei riflettori troveremo Jana, preoccupata per quelle fotografie che la ritraggono in compagnia di Manuel durante la loro “fuga d’amore”.

La Promessa, trame al 10 gennaio: Jana chiede spiegazioni ad Abel

Da dove sono spuntate fuori quelle foto che ritraggono Jana e Manuel abbracciati nella loro fuga d’amore? La giovane Exposito non potrà ignorare lo scandalo che potrebbe derivare da quelle immagini e interrogherà Abel in proposito. Il medico affermerà di averle trovate sul cadavere di Jimena, dopo che questa si è gettata dalla balaustra, ma rassicura la cameriera affermando di non averne parlato con nessuno.

Oltre a ciò il dottor Abel dice a Jana che lascerà la tenuta il giorno stesso.

Gli incubi di Jana nelle prossime puntate La Promessa

Jana Exposito è tormentata dalla morte di Jimena. Dopo aver assistito al suicidio della donna continua ad avere incubi tremendi, rivivendo il momento della caduta dalla balaustra.

Nella notte la cameriera piange disperatamente nel sonno, e Vera sentendo la sua amica lamentarsi si alza per andare a vedere cosa succede. Jana non riesce a darsi pace per l’accaduto, e confessa all’amica “Era un incubo terribile, cadeva dalla balaustra davanti ai miei occhi, ancora e ancora“.

Subito dopo Jana scoppia in un pianto e Vera prova a calmarla.

La Promessa, spoiler al 10 gennaio

Jana mostra a Manuel le foto che il dottor Abel ha trovato sul corpo di Jimena, e tra di loro cresce la tensione. Il marchesino si scontra anche con Cruz, quando lei gli fa notare che sui giornali è uscito il necrologio di Jimena, e che i duchi hanno espressamente invitato i de Lujan a non partecipare alle esequie funebri. La marchesa teme che ciò possa provocare uno scandalo, ma Manuel le ribadisce che – da quel momento in poi – vuole essere lui a decidere del proprio futuro.

La tensione a palazzo sembra smorzarsi un po’ quando arriva Blanca Palomar. L’arrivo della giovane riempie di gioia l’erede del marchesato. Manuel parla con Blanca per cercare di far luce sui suoi sentimenti e su quelli di Jana, dopo che entrambi hanno visto la relazione stravolta dalla morte di Jimena.

Jana intanto mette da parte le questioni di cuore per dedicarsi al piccolo Diego, dopo che il figlio di Pia è stato portato alla tenuta per curare una brutta malattia respiratoria. L’arrivo del bambino non passa inosservato, e ben presto anche Cruz scopre che la donna non ha rispettato il patto di tenere suo figlio lontano da La Promessa. La marchesa la minaccia di sospenderle il mantenimento, e Pia se la prende con Ricardo, pensando che sia stato lui a fare la spia. Ben presto però scopre che le sue accuse sono infondate, e che è stata Petra a rivelare a Cruz che Diego si trova nel palazzo. La scoperta di Pia tuttavia non riesce a risolvere la situazione, e la domestica deve fare i conti con la richiesta di Cruz, che le impone di portare il bambino lontano dal palazzo entro due giorni.

La Promessa, anticipazioni al 10 gennaio: Lorenzo vuole entrare nell’attività delle conserve

Pelayo non vuole più avere segreti con Catalina e le rivela che il capitano sta cercando di estorcergli ancora del denaro. La sua rivelazione finisce per provocare un confronto tra la donna e lo zio.

La tensione tra Catalina e Lorenzo è destinata a crescere ulteriormente, visto che il capitano sembra disposto a usare ogni mezzo per estrometterla dall’attività delle marmellate. Per riuscire nei suoi propositi l’uomo chiede aiuto a Cruz. La marchesa cerca di portare anche Alonso dalla sua parte, ma nonostante le pressioni Catalina resiste e chiede due settimane di tempo per cercare di risollevare l’attività.

Le cose sembrano mettersi al meglio quando arriva Javier Bernal, un nuovo cliente. Tuttavia l’uomo si tira inaspettatamente indietro e l’affare salta. Lorenzo a quel punto tenta di convincere Catalina a lasciare l’attività in mani più esperte, e finisce per provocare la sua collera.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Martina si lamenta con Cruz del comportamento di sua madre con il conte de Ayala. La marchesa a quel punto da un ultimatum all’uomo: se vuole continuare a frequentare Margarita dovrà farlo lontano da La Promessa.

Vera chiede a Lope di non dire a nessuno che il denaro nella borsa era suo, ma lui le dice di averlo già detto a Salvador. Il cuoco cambia atteggiamento nei confronti di Vera, Salvador se ne accorge e lo invita a non rovinare il suo rapporto a causa del passato della ragazza.

Simona vorrebbe recarsi a trovare suo figlio ma Virtudes la convince a non farlo. Più tardi Candela le rivela che Virtudes – durante la sua assenza – non si è recata a casa di Antonio.

Maria Fernandez riceve una lettera e fatica a nascondere il suo disagio. Si scopre che la donna potrebbe andare a lavorare in un’altra casa, e quando Salvador viene a sapere che la sua fidanzata lo ha tenuto all’oscuro rimane deluso. Maria è stata richiesta come cameriera personale dalla duchessa di Abrontes.