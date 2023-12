Le anticipazioni La Promessa in onda dal 30 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 si preannunciano particolarmente ricche di eventi. Gli spoiler spagnoli ci rivelano che i prossimi appuntamenti saranno incentrati su Cruz, alle prese con un ricatto di Elisa che non esita ad affrontarla sfacciatamente. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 30 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024

L’arrivo di Elisa a La Promessa ha sconvolto tutti, in particolare Cruz. Tuttavia non solo la donna destinata a ereditare una parte dei beni del Barone si è presentata alla villa, ma trova anche il coraggio di affrontare sfacciatamente la moglie di Alonso.

Manuel si riavvicina a Jana e le chiede scusa per il suo comportamento. La giovane sembra volersi confidare con lui, ma scopre un particolare che la sconvolge. Il marchesino ha rinunciato a partecipare all’evento sugli aerei per compiacere Jimena, che non ha esitato a ferirsi volontariamente per avere le attenzioni del marito.

Mentre Jana si trova costretta ad ammettere con sé stessa che il giovane è un codardo, Jimena si appresta a ricevere la visita dei suoi genitori. I duchi De Los Infantes stanno arrivando a La Promessa per far visita alla figlia – dopo aver saputo della sua gravidanza – e trascorrere un po’ di tempo con lei dopo l’incidente. La marchesa si mostra molto gentile con la duchessa e la invita a trascorrere qualche giorno alla tenuta.

Quando la duchessa de Los Infantes accusa problemi con la lombosciatalgia, Manuel chiede a Jana di aiutare la suocera. La domestica non ha altra scelta e – per non dare nell’occhio – non può permettersi di rifiutare. Si dedica quindi all’assistenza della donna. Cruz vuole chiamare un medico che visiti la nuora, ma lei afferma che sono sufficienti le cure di Jana. Il comportamento di Jimena insospettisce la marchesa.

Spoiler La Promessa al 5 gennaio 2024

Curro cerca di elaborare le informazioni avute da Jana, e fatica ad accettare la possibilità che possano essere fratelli. Il ragazzo è quasi sul punto di sfogarsi e raccontare tutto a Martina, ma poi sembra tirarsi indietro all’ultimo momento, capendo quanto sia delicata la situazione. Il giovane alla fine prova a fare un passo avanti verso Martina, dopo la confessione del suo innamoramento. Curro decide di aprirsi, confessando di avere dei dubbi sulle sue origini e di non sapere chi sia suo padre. Il ragazzo vuole andare avanti con le indagini, aiutato da Martina, ma rimane deluso quando quest’ultima lo spinge a frenare e a chiedersi se vuole davvero andare avanti nella ricerca della verità. Quando Jana lo affronta e gli chiede cosa intenda fare ora che sa la verità, Curro appare confuso.

Lope e Salvador continuano ad avere degli scontri. Sembra che il ragazzo non abbia nessuna intenzione di perdonare l’amico. Neppure l’intervento di Maria riesce a far riconciliare i due. Anche Mauro è costretto ad inserirsi nel litigio per evitare che tra Lope e Salvador le cose degenerino ulteriormente.

Gregorio e Pia vivono un periodo di serenità nel loro matrimonio e – nonostante all’origine sia stato combinato – la donna non sembra essere infelice accanto all’uomo che ormai sta imparando a stimare. Con il passare dei giorni però Pia inizia a notare che c’è qualcosa di strano nell’atteggiamento di Gregorio. C’entra qualcosa l’avanzare della sua gravidanza?

La confessione di Simona nelle prossime puntate La Promessa

Simona confessa a Candela la verità sul suo passato e sui suoi figli. In seguito le due decidono – di comune accordo – di riconciliarsi e andare avanti con le lezioni per accrescere la loro cultura unite, come se nulla fosse successo.

Elisa minaccia la marchesa e le dice che gliela farà pagare se proverà a metterle i bastoni tra le ruote. La risposta di Cruz non si fa attendere: Cruz dice a Elisa di essere in possesso di tutte le prove che dimostrano che è stata lei a togliere la vita a suo marito, il barone di Grazalema, per impossessarsi della sua eredità e per liberarsi di lui. Elisa rimane scioccata e non fa che domandarsi come possa aver fatto Cruz a scoprire il suo segreto che è sempre stato ben custodito. Solo una persona può aver tradito la sua fiducia e aver dato alla marchesa informazioni così cruciali: Lorenzo. Elisa decide così di affrontarlo e il capitano – messo con le spalle al muro – non può fare altro che confessare di aver fatto il doppio gioco. Secondo Lorenzo sono tutti contro tutti, e ciascuno di loro vuole mettere le mani sull’eredità. L’alleanza che c’era stata fino a quel momento tra Elisa e Lorenzo, quindi, viene rotta per sempre.

Elisa lascia La Promessa, ma prima di andare via la baronessa affronta Lorenzo e Cruz, dicendo loro che non hanno vinto contro di lei, e prosegue aggiungendo che i due la pagheranno molto cara.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.