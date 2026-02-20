Cosa ci riserveranno i nuovi episodi della telenovela spagnola La Promessa in onda dal 21 al 27 febbraio? Al centro dei riflettori troveremo le nozze tra Catalina e Adriano: una cerimonia che la coppia organizzerà di nascosto dopo aver dichiarato a Leocadia di volerla rimandare. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: matrimonio in gran segreto per Catalina e Adriano

Catalina e Adriano comunicano a Leocadia di aver deciso di rimandare le loro nozze. In realtà però, la coppia intende organizzare la cerimonia di nasconsto dalla nuova dark lady. Per questo motivo la futura sposa chiede a Simona di accompagnarla all’altare.

Subito dopo, la coppia contatta Padre Samuel e chiede al parroco di sposarli in segreto. Lui dapprima si tira indietr, ma poi si lascia convincere. Intanto Simona condivide la notizia con Candela, invitandola a mantenere il segreto.

La Promessa, trame settimanali al 27 febbraio

Eugenia va a salutare Leocadia e commenta il suo trasferimento nella stanza di Cruz. In quell’occasione la donna conosce Angela e sorprende Curro vestito da lacché. Quando gli chiede spiegazioni, lui le confessa di essere a conoscenza delle sue vere origini: sa di non essere figlio suo ma di Alonso!

La rivelazione del ragazzo la sconvolge, ed Eugenia decide di affrontare il marchese.

Intanto sembra finalmente risolversi la brutta situazione dell’attività di Manuel. Il marchesino riesce a recuperare il denaro da Burdina e manda Toño in automobile a Valverde de la Jara per concludere l’acquisto di un macchinario ancora disponibile a prezzo vantaggioso.

Qunado Lorenzo nota l’assenza del veicolo si infuria e si sfoga con la moglie, rivelandole che Cruz è in carcere accusata di avere ucciso Jana. Questa nuova rivelazione crea uno choc a Eugenia, che a quel punto decide di affrontare Leocadia.

La Promessa, cos’altro accadrà nella telenovela spagnola di Rete 4?

Il cambiamento profondo di Donna Petra lascia senza parole tutta la servitù. Nessuno sembra credere che la donna sia veramente cambiata, e mentre cuoche e cameriere la osservano con sospetto, Padre Samuel la invita ad avere pazienza.

Simona è in pensiero per l’assenza del figlio, quando scopre che Manuel ha mandato Toño a Valverde de la Jara in auto e con in tasca una grossa somma di denaro e che il ragazzo non è ancora rientrato. Lorenzo continua a manipolare Eugenia, convinto di riuscire a farla di nuovo rinchiudere in sanatorio.