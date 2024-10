Cosa accadrà nel corso della settimana a La Promessa? Le anticipazioni delle puntate inedite della soap spagnola – in onda dal 19 al 25 ottobre 2024 su Rete 4 – si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. Riflettori puntati su una new entry: il conte de Ayala giungerà alla tenuta e si sconterà con Jana.

La Promessa, spoiler e anticipazioni fino al 25 ottobre

Il conte de Ayala – un vecchio amico di Cruz e del defunto barone – arriverà alla tenuta per una visita veloce, che tuttavia sarà sufficiente per creare forti tensioni. Il nobile avrà modo di conoscere tutti i componenti della famiglia, e mostrerà un particolare apprezzamento per Romulo nei prossimi episodi La Promessa.

La marchesa sarà felicissima di rivedere il vecchio amico, mentre Alonso si mostrerà irritato per l’inattesa visita, che finirà per interrompere una conversazione importante tra lui e la moglie. Proprio all’arrivo del conte De Ayala infatti, il marchese starà discutendo con Cruz e le esporrà i suoi dubbi sul fatto che l’infortunio accaduto a Curro e Feliciano sia stato davvero un tragico incidente. Alonso faticherà a credere che non si sia invece trattato di un tentato omicidio.

Nonostante la breve permanenza, il conte de Ayala troverà del tempo per offendere Jana. Il nobile non le risparmierà la sua disapprovazione quando verrà a sapere che ha fatto da infermiera, pur essendo solo una cameriera. Con questa osservazione il conte mostrerà la sua mentalità retrograda nei confronti delle donne, caratteristica che lo porterà a scontrarsi anche con Catalina.

La Promessa, trame dal 19 al 25 ottobre

Nel frattempo si parlerà molto anche dei preparativi per le nozze di Catalina e Pelayo, e Jeronimo non potrà fare a meno di intimare al conte di non sposarsi, e concentrarsi piuttosto sugli affari. Jeronimo parlerà con Cavendish, il quale gli vieterà di posticipare la consegna delle armi.

Pelayo tuttavia resterà impassibile e obbligherà il valletto a dire all’inglese che la consegna tarderà. Lui dovrà pensare al matrimonio e non intenderà correre rischi. Nel frattempo però Catalina inizierà ad avere dei sospetti, quando noterà il futuro sposo parlare con Jeronimo.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela spagnola?

Candela rivelerà a Simona tutta la verità su suo figlio Antonio, e quest’ultima sarà assalita dal desiderio di poter parlare con il figlio, mentre Virtudes ribadirà di non volerne sapere niente. Virtudes si lamenterà poi con Candela e la rimprovererà per aver parlato con Simona di Antonio, costringendola così a dire tutta la verità alla madre.

Alonso continuerà a sospettare che quanto accaduto durante la battuta di caccia non sia stato un incidente, e pregherà Abel di fingere che Curro abbia avuto una ricaduta. Il marchese temerà che qualcuno abbia voluto uccidere il ragazzo, e penserà che tenerlo isolato sia al momento la soluzione migliore per la sua sicurezza.

Subito dopo incaricherà Jana di occuparsi di lui, e darà a Simona il compito di preparargli da mangiare, sottolineando il fatto che dovrà essere la sola ad avere accesso alle pietanze del ragazzo.