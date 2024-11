Cosa ci regalerà la soap di Rete 4 La Promessa nella settimana dal 16 al 22 novembre? Riflettori puntati sullo sciopero alla tenuta, che entrerà nel vivo. Nel frattempo il conte Ignacio Ayala ribadirà a Petra il suo amore e le prometterà di far luce sulla morte di Feliciano. Manuel si dirà disposto a divorziare da Jimena, e rinunciare al titolo nobiliare se fosse necessario – per amore di Jana.

La Promessa, trame al 22 novembre: lo sciopero entra nel vivo

Romulo avverte Alonso dello sciopero, e lo invita a nominare un mediatore. Il marchese accetta la negoziazione ma Cruz si prepara alle rappresaglie. Nel corso delle negoziazioni Romulo e Maria si rendono conto di non essere preparati e chiedono aiuto alla servitù per poter formulare le loro richieste. Lo sciopero pone sfide ai nobili. Lorenzo, Romulo e Maria avanzano nelle trattative, e riescono a trovare un accordo che riporti Jana alle sue mansioni come cameriera.

Anticipazioni La Promessa settimana 16-22 novembre

Jana dice a Manuel che Abel era già al corrente della loro relazione, pur non avendone mai parlato. Il conte Ignacio Ayala regala a Petra un simbolo d’amore per dimostrarle il suo affetto, e le promette di indagare per scoprire i responsabili della morte di Feliciano, mentre in realtà già sospetta di Cruz.

Lorenzo – al suo ritorno da una visita a Eugenia – viene a sapere da Margarita che Curro sta recuperando velocemente le forze e che Pelajo e Catalina sono tornati dalle terme prima del previsto. La vedova sospetta che la coppia sia in crisi e Lorenzo si impegna a indagare.

I timori di Margarita sembrano però infondati, visto che – proprio quando a causa dello sciopero tutti sembrano rassegnati a dover consumare una cena fredda – Catalina e Pelajo sorprendono tutti con un piatto delizioso e annunciano il loro futuro matrimonio.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovelas spagnola?

Jana discute con Abel sull’incendio a Cordoba, e si scontra con le sue risposte evasive. La discussione tra i due viene interrotta da Catalina che condivide con loro la sua gioia per l’imminente matrimonio con Pelayo. Più tardi Jana racconta a Manuel di aver teso una trappola ad Abel, facendogli una domanda insidiosa sull’incendio, per scoprire se lui fosse davvero presente al momento dell’incidente.

Nel frattempo, Ayala dice a Petra che i suoi sentimenti non sono cambiati. La donna gli confida di aver scoperto che Curro è nato da una relazione clandestina tra Alonso e una cameriera, motivo per il quale Cruz prova molto rancore per lui. Entrambi pensano che le manovre per liberarsi del giovane figlio del marchese abbiano causato la morte di Feliciano. Petra e Ayala escogitano un piano per vendicarsi di Cruz.

Vera sospetta che Maria sia responsabile della scomparsa dei soldi, ma la ragazza nega.

Lorenzo indaga sul business delle marmellate e interroga la servitù. Petra si trova in difficoltà con Cruz che le impone di tacere sulla morte di suo figlio Feliciano. Candela incoraggia Simona a riallacciare il legame con i suoi figli. Martina si confida con Catalina e gli rivela il dolore dopo la rottura con Curro. Manuel dice a Jana di essere disposto ad annullare il suo matrimonio con Jimena, e a rinunciare al titolo nobiliare se fosse necessario, per lei.