Sta per iniziare una settimana che riserverà moltissimi colpi di scena ai fans della telenovela spagnola La Promessa. Nei nuovi episodi in onda dal 14 al 20 marzo su Rete 4 assisteremo a una scoperta sorprendente: Curro, Angela e Lope fanno ritorno dal casinò con una notizia destinata a suscitare grande scalpore. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, trame settimanali dal 14 al 20 marzo 2026

Angela, Lope e Curro si sono recati al casinò determinati a scoprire qualcosa di più su Basilio, e il loro viaggio non è stato certo vano. In pochi però riescono a immaginare quello che i tre sono riusciti a scoprire.

Una volta rientrati alla tenuta, lasciano tutti stupefatti con una notizia sensazionale: Basilio è in realtà un mercenario incaricato da un uomo misterioso di assassinare Curro!

Purtroppo per loro però, il giovane stalliere non ha saputo fornire ai tre il nome di chi lo ha ingaggiato. Le informazioni che ha dato loro sono piuttosto vaghe: il mandante lo ha contattato alla gioielleria Llop.

Questa è la sola pista che hanno e – dopo aver parlato con Pia – Curro decide di recarsi al negozio.

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Finalmente al palazzo si celebrano le nozze di Catalina e Adriano. I due riescono così a coronare il loro sogno e sposarsi a La Promessa.

Gli invitati non sono molti, e tra questi regna una certa tensione: Simona fatica a riconciliarsi con il figlio Toño, e sembra che neppure l’atmosfera gioiosa riesca a compiere il miracolo. Quello che il giovane ha fatto è veramente intollerabile per la madre, che non gli perdona di aver messo Manuel nei guai con l’officina. Mentre il marchesino tenta di risollevare l’azienda, una lettera del tutto inaspettata rischia di compromettere di nuovo tutti i suoi progetti.

Nel frattempo Candela prova a mediare tra Simona e il figlio, ma anche i supoi tentativi non danno i risultati sperati.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Eugenia si confida con Martina sulla sua esperienza in sanatorio, e poi chiede aiuto alla ragazza per poter andare a trovare Cruz. La giovane si rivolge ad Alonso, ottenendo dallo zio un netto rifiuto.

Quando si scopre che Toño è scomparso di nuovo – portando con sé del denaro e un’automobile – Petra mostra la massima comprensione per Simona. Il suo comportamento suscita perplessità, perché la governante non è affatto solita mostrare così tanta sensibilità.

Angela trova una scusa per permettere a Curro e Lope di lasciare la tenuta indisturbati. I due si recano alla gioielleria Llop sotto falsa identità, e fingono di voler comprare un diamante per ottenere informazioni utili.

Durante la loro assenza, alla tenuta si presenta il duca Lisandro de Carvajal y Fuentes, dicendo di aver bisogno di aiuto perché la sua auto è in panne. Durante il suo soggiorno, l’uomo conversa con Martina e la provoca parlando del suo fidanzamento. Curro ascolta la conversazione e – per togliere dall’imbarazzo la ragazza – interviene fingendosi un cameriere.