Cosa ci attende nelle puntate La Promessa in onda nella settimana dal 14 al 20 dicembre? Nella soap iberica di Rete 4 non mancheranno i colpi di scena, che promettono di tenere incollati davanti ai teleschermi migliaia di fans.

La Promessa, trame al 20 dicembre: Manuel reagisce alle provocazioni di Jimena

Per quanto tempo ancora Manuel riuscirà a resistere ai continui capricci di Jimena? Il marchesino – nel corso delle puntate in onda dal 14 al 20 dicembre – dovrà fare i conti con i discorsi sconclusionati della moglie quando quest’ultima si presenterà nel bel mezzo di una discussione con Abel. Il medico deciderà di raccontare a Manuel e Jana tutta la verità sul suo passato e sulla moglie Laura, quando irromperà Jimena con i suoi discorsi sconclusionati.

Poco dopo la giovane De Los Infantes irriterà il marchesino con le sue recriminazioni nel corso di un pranzo in famiglia. A quel punto Manuel non sembrerà più disposto a tollerare le sue provocazioni e farà una rivelazione clamorosa: ama un’altra donna!

Cruz indaga nelle prossime puntate La Promessa

Quando Manuel rivelerà di essere innamorato di un’altra donna, Cruz si indignerà e Margarita approfitterà della situazione per maledirla e accusarla di essere lei la fonte di tutti i problemi.

Cruz non potrà fare a meno di indagare, e cercherà di sapere il nome della donna che avrà conquistato il cuore del marchesino. Manuel però sarà irremovibile e non si lascerà sfuggire neppure una parola sulla sua relazione.

Poco dopo la dark lady dovrà affrontare un nuovo ostacolo. I Duchi de Los Infantes si presenteranno infatti alla tenuta, determinati a sapere chi sia l’amante di Manuel. Cruz, Alonso e il marchesino saranno così costretti ad affrontare i genitori di Jimena, proprio mentre Abel cercherà di convincere quest’ultima a rivelare a tutti la storia della falsa gravidanza.

La Promessa spoiler, i dubbi di Catalina

Mentre Cavendish pretenderà di ricevere la consegna di armi quanto prima e Pelayo chiarirà che sarà l’ultima, Catalina non potrà fare a meno di domandarsi chi sia veramente l’inglese.

La figliastra di Cruz vorrà saperne di più su quell’insolito cliente dell’azienda di marmellate, ma Pelayo le chiederà di stare alla larga perché intromettersi potrebbe essere molto pericoloso.

La Promessa, cos’altro accade nella telenovela spagnola?

Curro rimprovererà Martina per aver simulato un’indisposizione, affinché sua madre non potesse andare al cinematografo con il conte de Ayala. Intanto Petra non potrà resistere a quelle fitte di gelosia che si accenderanno quando vedrà l’amato in compagnia di Margarita. La donna cercherà di fare chiarezza sul tipo di relazione che ci sarà tra loro, ma il conte la rassicurerà dicendole che si tratta solo di un piano per colpire Cruz.

Virtudes avrà un altro attacco e spaventerà a morte sua madre e Candela. Quando Simona insisterà per farla visitare da un medico, Virtudes confesserà di sapere ormai bene il “male” che la affliggerà. La ragazza dirà che i suoi attacchi di panico saranno dovuti alla sensazione di prigionia che proverà lavorando all’interno del palazzo, e le due donne non riusciranno a spiegarsi come possa sentirsi imprigionata in un palazzo così grande. Poco dopo Virtudes desterà molta preoccupazione non presentandosi al lavoro. A trovare la ragazza mentre passeggerà nei giardini della tenuta sarà Romulo.

Maria spingerà Salvador a parlare con Romulo per ottenere il posto di primo valletto. Il ragazzo prenderà coraggio e si proporrà, ottenendo l’incarico. Durante il suo primo giorno di prova però Salvador commetterà degli errori e sarà rimproverato da Romulo davanti a Maria, Lope e Teresa.

Incalzata da Jana, Maria confesserà la verità sui soldi mancanti e sui suoi sospetti su Vera. Maria ammetterà davanti al maggiordomo di aver trovato e nascosto la borsa con il denaro, negando di esserne la proprietaria. La storia finirà sulla bocca di tutta la servitù, anche se nessuno saprà di chi sia quella piccola fortuna.