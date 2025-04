Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 12 al 18 aprile? Al centro dei riflettori troveremo le tensioni tra Catalina e Pelayo, che sembreranno attenuarsi quando la donna, con caparbietà, riuscir a convincerlo ad ascoltarla.

Anticipazioni La Promessa: Catalina e Pelayo si chiariscono

Pelayo si rifiuta di incontrare Catalina, e non esita a chiuderle la porta in faccia quando si presenta a casa sua. Ma la determinazione della donna finisce per avere la meglio, e riesce a convincerlo almeno ad ascoltarla.

Alla fine i due riescono a chiarirsi. Pelayo le confessa di non voler tornare alla tenuta e le propone di trasferirsi da lui. Per tutta risposta Catalina gli dice che ha una proposta da fargli.

Trame settimanali La Promessa

Tra Santos e Petra cresce l’intesa, e la cosa non passa inosservata. Ad accorgersi che tra i due c’è qualcosa è Romulo, che li sorprende in un atteggiamento sospetto.

María Fernández e Salvador riprendono i preparativi per il matrimonio, ma tutto si rivela più difficile del previsto. I due riescono comunque a portare avanti tutte le incombenze, anche se il risultato finale non sembra affatto quello sperato.

Salvador rimprovera la fidanzata davanti a tutti per essersi dimenticata di informare il prete sulle nozze, e lei gli risponde facendogli notare che neppure lui se n’è ricordato. La tensione tra loro è fin troppo evidente, e tutti finiscono per accorgersi che il loro rapporto è cambiato.

Cos’altro accade nella telenovela di Rete 4?

Intanto Maria Antonia viene messa in guardia da una frase di Cruz. La donna decide così di chiedere direttamente a Lorenzo se ha rivelato a qualcuno della sua relazione con Alonso.

Un’altra coppia è impegnata nei preparativi per il matrimonio, anche se costretta a fare tutto in gran segreto. Si tratta di Manuel e Jana, che vedono ormai vicino il momento in cui potranno diventare marito e moglie. La Exposito informa Manuel che Pia è viva, e lui le chiede di accompagnarlo alla grotta.

Ayala ci ripensa, e decide di non mandare Martina in convento. Il conte sostiene che la sua decisione deriva dalla necessità di salvaguardare il suo rapporto con Margarita. A quel punto Rómulo da incarico a Petra di recuperare da Ignacio il denaro che Alonso aveva donato alle suore per risarcirle del disturbo arrecato dalla falsa partenza verso il convento, visto che Martina non dovrà più partire.

Virtudes è sempre più preoccupata, e cerca una soluzione per sistemare il piccolo Adolfo, che non può più stare con i suoceri.