Cosa ci riserveranno le puntate La Promessa in onda nella settimana dal 1° al 7 febbraio? Riflettori puntati su Manuel e Curro, che saranno al centro dei timori degli abitanti del palazzo. Dopo essere partiti per il fronte, i due ragazzi non daranno più notizie, e tutti penseranno al peggio.

Trame settimanali La Promessa, Febbraio 2025

Cos’è accaduto a Manuel e Curro? Lorenzo riceve una lettera da un ufficiale, nella quale è scritto che i due ragazzi non sono nella lista dei caduti, ma si precisa anche che l’elenco è incompleto e mancano i tre quarti dei nomi. Il dubbio rimane e tutti a palazzo sono preoccupati.

Jana informa della lettera arrivata dal fronte anche Catalina, che continua a vivere nell’hangar. La situazione della ragazza si fa sempre più critica. Romulo sente che Cruz vuole internare la figliastra in un ospedale psichiatrico e lo riferisce ad Alonso. Quest’ultimo incarica il maggiordomo di parlare con la ragazza, ma – nonostante gli sforzi – neppure lui riesce a convincerla a lasciare l’hangar. Durante la loro conversazione, Romulo arriva a violare la discrezione tipica di un maggiordomo e confessa a Catalina che Cruz e Lorenzo stanno tramando per farla internare in un manicomio.

La Promessa, anticipazioni al 7 febbraio

Quando Alonso scopre le intenzioni di Cruz di far rinchiudere Catalina in una struttura psichiatrica la intima di desistere. La tensione tra i due coniugi è altissima. La marchesa è sempre più afflitta per l’assenza del figlio, del quale non ha più ricevuto notizie. Maria Antonia cerca invano di sollevarle il morale. La vicinanza dell’amica non riesce a dare conforto alla marchesa, che presto si troverà ad affrontare un nuovo problema. Maria Antonia invita infatti Alonso a fare una passeggiata e tra i due c’è un momento di tenerezza. Si prepara a pugnalare alle spalle la marchesa?

Un piccolo spiraglio sembra arrivare quando Jana riceve una lettera dei due giovani, ma si tratta di una speranza di breve durata: presto infatti si rende conto che la lettera è datata due mesi prima.

La Promessa, spoiler settimanali: il ritorno di Gregorio

Cruz maltratta Pia davanti ad Alonso, che interviene subito in sua difesa. La donna è sconvolta dopo aver scoperto che Gregorio è stato rilasciato ed è stato visto alla porta della tenuta. L’uomo è stato sorpreso da Salvador, che ha subito riferito la novità a Ricardo e a Lope.

Le intenzioni di Gregorio sono fin troppo chiare: è tornato per riprendersi la moglie e il figlio. Pia – terrorizzata per la sicurezza di Dieguito – è costretta a prendere una decisione dolorosa. La donna decide di allontanare il piccolo dalla tenuta.

Il ritorno di Gregorio a Lujan provoca qualche cambiamento alla tenuta. Beni porta il bambino di Pia a Badajoz e Jana si trasferisce nella stanza della donna, che non solo è terrorizzata dall’ex marito ma deve anche sopportare le angherie di Cruz, che l’ha relegata ai lavori più umili. Mentre l’uomo pensa di poter vantare dei diritti su Pia e sul figlio, Alonso convince la Guardia Civile a vietargli di entrare nella tenuta.

Petra furiosa nelle prossime puntate La Promessa

Ayala propone a Margarita di ufficializzare la loro unione. Poco dopo le regala una preziosissima perla. Questo gesto del conte scatena il sarcasmo di Martina, ma anche l’ira di Petra.

La governante si accorge infatti che si tratta dello stesso gioiello che l’uomo le aveva regalato in passato, e che lei aveva rifiutato.

La Promessa, cos’altro accadrà nella telenovela di Rete 4?

Lope, Salvador e Maria sono molto infastiditi dal comportamento di Santos. Lope non riesce a nascondere la sua gelosia, e ne parla con Salvador. Santos intanto continua a vantarsi con Lope della sua relazione con Vera. Qualcuno però assiste alla scena e lo mette in guardia.

Romulo lo rimprovera per il suo comportamento, ma Santos sembra non voler rinunciare a pavoneggiarsi dei suoi successi amorosi con il nemico. L’arrogante atteggiamento di Santos finisce per portare Lope ad affrontarlo. Tra i due scoppia una litigata che viene interrotta dall’arrivo di Vera.