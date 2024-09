Le anticipazioni La Promessa in onda dal 14 al 20 settembre 2024 si preannunciano ricche di colpi di scena. Riflettori puntati sulla relazione tra Jana e Manuel, che subirà una battura d’arresto, e su Candela, che finirà nei guai quando Alonso la sorprenderà a fare una telefonata di nascosto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa trame dal 14 al 20 settembre

Nelle prossime puntate della soap spagnola arriverà uno dei momenti più dolorosi per Manuel. Jana deciderà infatti di porre fine alla loro relazione, e questa decisione provocherà grande sofferenza nel cuore del marchesino.

L’atteggiamento di Jana nei suoi confronti, aprirà la porta a una serie di domande, alle quali il figlio di Curro non saprà dare risposta. Per quale motivo la ragazza avrà deciso di scrivere la parola “fine” alla loro relazione, voltare pagina e andare avanti? Se da un lato ci sarà Manuel che – incredulo davanti a questa nuova situazione – cercherà di capire i motivi, dall’altro ci sarà la frustrazione di Jana, che dopo aver fatto questa decisione sofferta finirà per sfogarsi con Abel.

Candela sorpresa da Alonso nelle prossime puntate La Promessa

Nei prossimi episodi La Promessa Candela riuscirà a intrufolarsi nella zona nobile del palazzo, quella dove si trova il telefono. Facendo ben attenzione a non farsi scoprire da nessuno, la ragazza riuscirà a fare una telefonata.

Le sue precauzioni si riveleranno però inadeguate, visto che Alonso la sorprenderà proprio mentre la giovane sarà impegnata in una telefonata misteriosa. Colta in flagrante dal marchese, Candela sarà costretta a inventare qualcosa per giustificare la sua presenza lì con il marchese. Lui non la prenderà affatto bene e le chiederà spiegazioni per cercare di capire cosa stia accadendo, e lei dovrà cercare di non destare troppi sospetti.

La Promessa, cos’altro accade?

Al palazzo si scoprirà che qualcuno avrà rubato un orologio prezioso di Lorenzo. Il cognato di Cruz minaccerà di chiedere l’intervento della Guardia Civile per scoprire chi sia il colpevole, e Romulo informerà la servitù che saranno fatti dei controlli a tappeto per ritrovare il prezioso oggetto.

In questo frangente tutti resteranno stupiti dalla reazione di Petra, che si metterà subito sulla difensiva? Cosa avrà da nascondere la domestica? Sarà stata lei a rubare l’orologio di Lorenzo? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni La Promessa.