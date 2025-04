Qual è la programmazione Rai per i giorni di Pasqua 2025? Sono diversi i film, gli speciali e i programmi che saranno trasmessi durante le festività. Scopriamo insieme quando andranno in tv.

La Programmazione Rai per i giorni di Pasqua 2025: quando in tv

Quest’anno la Pasqua cade domenica 20 aprile 2025. Per celebrare questa festività, la Rai ha deciso di mandare in onda alcuni film e approfondimenti incentrati sulla festività cristiana. Ci saranno anche cartoni rivolti ai più piccoli e tanto sport. Non si ferma infatti il campionato di Serie A che ora entra nel vivo con le ultime giornate.

I programmi in onda venerdì 18 aprile

Uno degli eventi più attesi è il Rito della Via Crucis in programma venerdì 18 aprile. Alle 20.30 su Rai 1, andrà in onda lo speciale di “Porta a porta: Il dolore di Maria” mentre il percorso a tappe partirà dalle 21, in diretta dal Colosseo, e sarà presieduto dal Cardinale Vicario della Diocesi di Roma, Baldassarre Reina. A seguire, alle 22.30, andrà in onda “Il caso Cristo” con Giovanni Minoli. Si tratta di un’indagine giornalistica e culturale sul più noto caso di cronaca della storia dell’umanità: l’uccisione di Gesù di Nazareth, a Gerusalemme, nell’anno zero.

Su Rai Cultura, in “Passato e Presente” con Paolo Mieli, ci saranno alcuni approfondimenti sulla figura del Cristo dedicati al processo a Gesù, ai suoi ultimi giorni e al suo Santo Sepolcro. Gli speciali andranno in onda venerdì 18 aprile alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, e poi sabato 19 e domenica 20 aprile alle 20.30 su Rai Storia.

Su Rai 5, alle 21.15 (e dalle 20.30 in diretta su Rai Radio 3) potremmo vedere e ascoltare il Concerto di Pasqua con l’Orchestra Sinfonica Nazionale. Mentre alle 23.45 su Rai 1 (e giovedì 24 in prima serata su Rai 5), Rai Cultura presenta il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta, tra Mozart e Beethoven.

Passato e Presente, alle ore 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su RaiStoria

Porta a porta: Il dolore di Maria, alle ore 20.30 su Rai1

Rito della Via Crucis, alle ore 21 su Rai1

Concerto di Pasqua, alle ore 21.15 Su Rai5 e dalle 20.30 in diretta su Rai Radio 3

Il caso Cristo, alle ore 22.30 su Rai1

Concerto Pasqua dal Duomo di Orvieto, alle ore 23.45 su Rai 1

I programmi in onda domenica 20 aprile

Per la giornata di Pasqua, sono previsti gli speciali di “A Sua Immagine”, in diretta su Rai 1 alle 9.30, e “Protestantesimo”, alle 9.55 su Rai 3. Dalla Basilica di San Pietro, alle 10.20, Rai 1 trasmetterà la Santa Messa per la Pasqua di Resurrezione e la Benedizione Urbi et Orbi.

Mentre alle 13.35 su Rai Storia ci saranno “Le canzoni della Pasqua“, un breve estratto di canzoni di autori italiani e stranieri sulla figura di Gesù. In prima serata, alle 21.10, Rai Storia trasmette l’ultimo film del maestro Roberto Rossellini: “Il Messia”, con Vittorio Caprioli, Tina Aumont, Jean Martin, Pier Maria Rossi, Toni Ucci.

A Sua Immagine, alle ore 9.30 su Rai1

Protestantesimo, alle ore 9.55 su Rai 3

La Santa Messa, alle ore 10.20 su Rai 1

Le canzoni della Pasqua, alle ore 13.35 su RaiStoria

Passato e Presente, alle ore 20.30 su RaiStoria

Il Messia, alle ore 21.10 su RaiStoria

Il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, vedremo in prima serata su Rai 3, “Fatima” di Marco Pontecorvo. La pellicola racconta la storia della celebre apparizione che nel 1917 scosse tutto il mondo, trasformando la cittadina portoghese in un luogo di pellegrinaggio. Mentre giovedì 24 aprile potremmo ascoltare il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto, in prima serata su Rai5.