La prima puntata de L’Isola di Pietro 3 in streaming | video Mediaset

La prima puntata de L’Isola di Pietro 3 è praticamente ‘volata’ per i telespettatori di Canale 5. Rivediamola insieme, in streaming on demand, ripercorrendo in replica online tutti gli eventi salienti di venerdì 18 ottobre 2019.

Nella primissima puntata della terza stagione de L’Isola di Pietro: lo scoppiettante inizio con Gianni Morandi, che salva una bambina; la verità sul vice questore Alessandro, a quanto pare morto in una sparatoria; il debutto di Francesco Arca, arruolato nel cast nei panni del misterioso Valerio Ruggeri.

Ecco il video da Mediaset Play, completo dell’intero appuntamento di ieri sera. Qui, nel link, ecco anche le anticipazioni della seconda puntata, attesa in prima serata per venerdì prossimo, 25 ottobre. Le puntate in totale saranno sei.