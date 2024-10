La Porta Magica con Andrea Delogu: quando in tv e anticipazioni

Andrea Delogu è alla guida di un nuovo programma dal titolo ‘La Porta Magica‘. Protagonisti saranno persone comuni che vogliono varcare la porta e cambiare un aspetto della loro vita. Scopriamo insieme le anticipazioni e quando andrà in onda.

Andrea Delogu conduce La Porta Magica: quando in tv

Rivoluzionare la propria vita è il sogno di alcune persone che si sono rivolte a ‘La Porta Magica’. Il nuovo programma condotto da Andrea Delogu racconta le storie di chi vuole cambiare la propria vita e per farlo si rivolge ad un team di esperti. Dal look alla cucina, passando per la psicologia e la danza, i protagonisti di ogni puntata attraverseranno ‘La Porta Magica’ per mostrare, a se stessi e ai famigliari, la loro trasformazione.

L’appuntamento per la prima puntata è previsto per lunedì 21 ottobre 2024 alle ore 17.00 su Rai2. Dopo aver raccontato in prima persona la loro storia, i tre protagonisti di ogni puntata saranno guidati da specialisti di diverso settore in un percorso di trasformazione. Ci saranno per esempio chef, hair e make-up stylist, psicologi, architetti, pet coach, ballerini, personal trainer e nutrizionisti.

Il desiderio di cambiare, il coraggio di farlo e i percorsi di trasformazione guidati da un team di specialisti: arriva #LaPortaMagica, da lunedì 21 ottobre alle 17 con @andreadelogu ➡ https://t.co/z0rzQ0EKKk pic.twitter.com/BTBnTS9vq2 — Rai (@Raiofficialnews) October 18, 2024

Anticipazioni protagonisti delle puntate

“La porta magica” è un format distribuito a livello internazionale da “Small World”, tratto da un’idea di J.D. Roth e realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime con CastaDiva. Durante le puntate vedremo chi vuole superare la paura di prendere un aereo; chi sogna di ballare con una star; chi vuole regalare una cameretta nuova alla figlia (che non invita le amiche a casa per la vergogna di non averla). E ancora, le storie di chi vuole imparare a cucinare, chi ha un cane che abbaia ai trolley e chi vuole semplicemente imparare a cantare.

Ogni protagonista, al termine del proprio percorso (che può durare anche alcune settimane) passerà attraverso una vera e propria porta e vedrà come è cambiata la sua vita.