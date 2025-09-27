Andrea Delogu torna su Rai2 con una nuova edizione de La porta magica 2025, il programma che racconta storie di persone comuni che vogliono rivoluzionare la propria vita. Scopriamo insieme la data di inizio, cast, anticipazioni e novità della nuova stagione!

La porta magica 2025, quando va in onda su Rai2 e conduttrice

Da lunedì 29 settembre 2025 dalle ore 17.00 ri-apre La Porta magica 2025 di Andrea Delogu su Rai2. Dopo il grandissimo successo della prima edizione, la conduttrice è pronta a riportare sul piccolo schermo i racconti di chi cerca una svolta nella propria vita. Si tratta di persone comuni con le loro storie e il desiderio, spesso rimandato troppo a lungo, di dare una svolta alla propria vita. Il programma di Andrea Delogu raccoglie queste voci e le trasforma in un percorso di cambiamento che tocca ogni aspetto dell’esistenza: dal look alla forma fisica, dalla casa al lifestyle, fino alla cucina e ai piccoli grandi dettagli che possono cambiare la vita quotidiana.

Ogni trasformazione è un viaggio a sé, infatti c’è chi compie la sua rivoluzione nel corso di una sola puntata, con il gran finale svelato in studio, oppure chi necessita di più tempo e quindi viene seguito più a lungo, con aggiornamenti periodici e una rivelazione conclusiva davanti al pubblico.

La porta magica 2025, cast e novità

A guidare questo cammino di rivoluzione e trasformazione a La Porta Magica 2025 c’è Andrea Delogu, pronta a prendere per mano i protagonisti e accompagnarli passo dopo passo. La conduttrice non sarà da sola, visto che accanto c’è un team di coach, chiamati “Angeli”, selezionati non solo per la competenza, ma anche per empatia, stile e capacità di entrare davvero in sintonia con chi si affida a loro. Cambiare è difficile, ma con il giusto sostegno può diventare una vera e propria rinascita! La trasformazione verrà svelata proprio nel programma, visto che i protagonisti attraverseranno La Porta Magica per mostrare al mondo il proprio cambiamento!

Gli “angeli” del cast de La Porta Magica sono: il ballerino Simone Di Pasquale, l’esperto di stile Matteo Osso e i coach Max Formisano e Stefano Ceresa.

L’appuntamento con La Porta Magica 2025 è dal lunedì al venerdì alle ore 17 su Rai2.