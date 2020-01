Ultimo appuntamento con lo show del venerdì sera di Mara Venier, “La Porta dei Sogni” fissato al 3 gennaio 2020. In prima serata sull’ammiraglia Rai, la conduttrice veneta concluderà lo show emotainment che celebra i sogni delle persone comuni.

La Porta dei Sogni stasera: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata di venerdì 3 gennaio 2020

Ospiti dell’ultima puntata dello show condotto da Mara Venier saranno:

Il Volo,

Lino Banfi

I ballerini di “Ballando con Le Stelle”

Venerdì 3 gennaio andrà in onda l’ultimo appuntamento con “La Porta dei Sogni”, alle 21.20 su Rai1 con Mara Venier. Al centro del terzo appuntamento del format originale, firmato Banijay Italia, che celebra i sogni di persone comuni ci saranno nuovi e stupefacenti sogni.

La Porta dei Sogni con Mara Venier, in prima serata venerdì 3 gennaio 2020

Saremo catapultati nelle emozioni che vivranno i protagonisti tra cui:

l’abbraccio tra una madre e un figlio separati da migliaia di chilometri di distanza da oltre dieci anni,

il coronamento del sogno di danzare con i ballerini più famosi d’Italia;

il regalo di una proposta di matrimonio romantica e inaspettata.

Lo show delle emozioni giunge al termine e dietro la porta, elemento iconico del programma si sveleranno le ultime storie dei protagonisti che passeranno magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni.

Ospiti dell’ultima puntata Il Volo, Lino Banfi ed i ballerini di “Ballando con le stelle”. “La Porta dei Sogni” è prodotto da Rai1 in collaborazione con Banijay Italia. Un programma di: Cristiano Rinaldi e di Sabrina Bacalini, Davide Corallo, Nadia Forini, Yuri Grandone, Alessandra Guerra, Sara Lorenzini, Marco Luci, Alessandra Molinari, Lucia Ugatti. Scenografia: Susanna Aldinio. Regia: Roberto Croce. Regia esterne: Giacomo Frignani.

Tempo di Bilanci per la Porta dei Sogni con Mara Venier

Il bilancio della Porta dei Sogni non è del tutto positivo: ci si aspettava uno share più alto ma il pubblico stavolta non premia Zia Mara, come invece fa, tutte le domeniche con Domenica In.

Mara del resto, la Venier è soffocata all’interno dello show dalla “lacrima d’obbligo” che lascia poco spazio al suo carattere solare, ridanciano e spregiudicato. Ad ogni modo la conduttrice ha creduto fortemente in questo prodotto e ha fatto il meglio che ha potuto, nonostante il taglia e cuci del montaggio, a volte fatto anche in maniera grossolana.

Sta di fatto che il pubblico preferisce la Venier genuina, sfacciata, vera di Domenica In a quella patinata, mesta e quasi “sedata” de la Porta dei Sogni, e il risultato si è visto.