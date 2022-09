Dopo un anno su Canale 5, La Partita del Cuore torna in Rai. Già questa è una notizia ma per avere tutte le informazioni su dove si svolge e su come vederla bisogna leggere quanto segue. Come sempre, La Partita del Cuore si fonda sul concetto di solidarietà e anche questa volta il numero per donare è il 45527.

La Partita del Cuore: conduce Simona Ventura, giocano Sangiovanni, Rkomi, Totti e Cattelan, quando in tv

La 31esima edizione de La Partita del Cuore arriverà mercoledì 7 settembre su Rai 2 alle ore 21:15. In diretta dall’ U-Power Stadium di Monza, la Nazionale Cantanti e il Charity Team si sfideranno in nome della beneficenza. Infatti, l’intero ricavato andrà a sostegno di due iniziative. Da un lato, “La Meridiana Cooperativa Sociale” a sostegno dell’anzianità fragile e dall’altro, il “Comitato Maria Letizia Verga” per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Il ritorno su Rai 2 de La Partita del Cuore non poteva che essere condotto che da Simona Ventura, nome simbolo della rete. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento benefico ha dichiarato quanto segue:

“Sono molto felice di tornare a parlare di calcio e di tornare a fare la Partita Del Cuore, dopo tanti anni. Ho accettato di buon grado. Sarà una partita molto divertente all’insegna della beneficenza. Ci saranno dei grandissimi calciatori e il nostro obiettivo è divertire e divertirci”.

Le formazioni in campo vedranno sfidarsi nomi importanti della musica e del calcio. Per la Nazionale Cantanti ci saranno Rkomi, Sangiovanni, Bugo, Gianni Morandi, Moreno, Boosta, Paolo Vallesi mentre per il Charity Team ci saranno Francesco Totti, Marco Melandri, Alessandro Cattelan, Fabio Galante e Pierpaolo Pretelli.

La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio, la voce della Nazionale italiana, e il commento tecnico a Daniele Adani.

La Partita del Cuore: gli obiettivi raggiunti negli anni dalla Nazionale Cantanti

La Nazionale Cantanti nasce nel 1981 e nel corso degli anni tante sono state le iniziative volte a promuovere progetti di solidarietà. La Partita del Cuore di quest’anno è un’occasione per fare il punto e ripartire più forti di prima. E poi, è anche un passaggio di consegne ai giovani big della musica italiana perchè l’età avanza e c’è un bisogno naturale di trasmettere i valori e le buone intenzioni del far parte della Nazionale Cantanti.

Le parole del Presidente della Nazionale Cantanti, Enrico Ruggeri:

“Siamo una squadra anomala e particolare, il nostro obiettivo è portare gente allo stadio. Siamo a quarant’anni di attività e 100 milioni di euro dati, e abbiamo costruito un gruppo meraviglioso che è cambiato negli anni. Adesso ci saranno molti debuttanti, come Rkomi, Sangiovanni. Abbiamo delle esigenze anagrafiche per il rinnovamento. Noi questa partita l’abbiamo dedicata a due strutture che si occupano di persone che non riusciranno ad andare a votare, come i bambini e gli anziani malati di Alzheimer. Siamo felici di rimboccarci le maniche. Il calcio è ciò che tiene vivo il bambino che è in noi”.

La Partita del Cuore è organizzata in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità.