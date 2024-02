La situazione politica internazionale è tutt’altro che rosea ma gli italiani, come sempre, riescono persino a riderci su (fino ad un certo punto, almeno). L’attuale Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è famoso per le gaffes e Maurizio Crozza, il più bravo imitatore di casa nostra, non ha perso occasione di farne un bersaglio.

Il risultato è che il video in cui fa il verso al primo cittadino americano sta spopolando in rete e fra i Repubblicani d’oltreoceano. Vediamo cosa è successo.

Maurizio Crozza imita Joe Biden e spopola sul web. La valigetta con il pulsante per azionare le armi nucleari

La prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza è andata in onda su Nove lo scorso Venerdì. Maurizio Crozza, fra le varie performance, non ha mancato di prendere di mira l’anziano Joe Biden, da sempre particolarmente avvezzo alle gaffes.

In particolare, il comico ha rimarcato i suoi sempre più frequenti vuoti mentali, imitandolo con in mano una valigetta contenente i pulsanti per azionare le armi nucleari, ma senza rendersi conto veramente di quale sia il pericolo nel caso venissero azionate. Insomma, un Biden piuttosto “rimbambito” che, a quanto pare, ha conquistato gli utenti della rete e, soprattutto, come prevedibile, i suoi diretti avversari politici.

🇺🇸 CROZZA INTERNATIONAL!L’IMITAZIONE DI JOE BIDEN FATTA DAL COMICO ITALIANO È DIVENTATA VIRALE NEGLI STATI UNITIIN PARTICOLARE PER LO SKETCH IN CUI CROZZA-BIDEN NON CAPISCE IL PERICOLO DI AZIONARE LA VALIGETTA NUCLEARE, CHE USA PER CHIAMARE L’INFERMIERA pic.twitter.com/Aeb8E8kals — TheSkepticalReader 🎯 (@max1ci6) February 26, 2024

Putin e… Ilary Blasy!

Se l’accostamento fra Vladimir Putin e Ilary Blasy vi pare azzardato, sappiate che con Crozza tutto è possibile. Fra le scenette poste in essere durante la trasmissione dell’altra sera infatti, una delle più divertenti è stata proprio quella che ha tirato in ballo il Presidente della Russia e la showgirl, nonché fresca ex moglie di Francesco Totti.

Riallacciandosi alle dichiarazioni pubbliche a volte un po’ sconclusionate dell’inquilino della Casa Bianca, Crozza-Biden ha affermato: “Voglio dire a tutto il mondo che per distruggere Putin gli Stati Uniti continueranno a fornire armi a Ilary Blasy. Resisti Ilary!”.