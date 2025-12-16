La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, martedì 16 dicembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 23:30 circa? Al centro dei riflettori troveremo Canan, che riuscirà finalmente a recuperare i suoi soldi. Spazio anche a Nuh e Sevilay, che dopo la brutta esperienza dovuta al tumore del ragazzo potranno coronare il loro sogno d’amore. Scopriamo insieme le trame complete dei due episodi in onda stasera.

La notte nel cuore, anticipazioni del 16 dicembre: Canan recupera il denaro

Canan non riesce a darsi pace pensando al denaro che gli è stato sottratto con l’inganno da Halil. Il suo piano per cercare di recuperare i soldi si concretizza, quando scopre che l’uomo vive a casa di un suo vecchio amico, Mehmet Kuyucu.

Potendo contare sull’aiuto di Mehmet, Canan decide di introdursi in casa sua per riprendersi la borsa con i soldi.

La notte nel cuore news

Nuh è stato dimesso dopo l’intervento, e Peri tenta di fargli visita. La donna vien e però cacciata in malo modo da Harika,

Nel frattempo Tahsin e Sumru propongono a Sevilay, Nuh e agli altri di trasferirsi tutti a villa Sansalan. Tutti – ad eccezione di Türkan – accettano. Quest’ultimo rimane con Esat e Bünyamin.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Arriva il giorno del matrimonio di Nuh e Sevilay: come promesso, il giovane torna a pronunciare il secondo “sì” dopo l’intervento. Al banchetto di nozze tutto sembra perfetto, a parte una leggera tensione quando Perihan si presenta, decisa a riconquistare Cihan. Con uno stratagemma riesce ad attirarlo in bagno, dove inizia a parlargli del loro passato. I due vengono però sorpresi da Melek, che se ne va sconvolta.

Anche Esat tenta di riconciliarsi con Esma ma anche in questo caso l’atmosfera profumata di fiori d’arancio sembra non dare frutti, e la donna conferma il divorzio.

Qualcuno che invece potrebbe rimanere contagiato dalle circostanze è Tahsin, che approfitta dell’occasione per chiedere la mano di Sumru.

Cos’altro accadrà nei prossimi episodi La notte nel cuore?

Harika affronta Perihan, e la costringe ad allontanarsi sotto lo sguardo stupito di Nazim.

La scelta di Hikmet di partecipare al banchetto è dovuta solo alla possibilità di umiliare Sevilay e minacciare Esat, pretendendo i suoi soldi.

Subito dopo i festeggiamenti, Nazim riunisce la famiglia per comunicare a tutti che i soldi depositati sul conto svizzero non bastano a coprire i debiti di Samet, e ogni componente della famiglia dovrebbe versare ancora 12 milioni oppure rinunciare all’eredità. A questa notizia Hikmet diventa furiosa e ricatta Esat.