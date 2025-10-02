La soap turca La notte nel cuore tornerà giovedì 2 ottobre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:15 e ci terranno compagnia fino alle 23:30 circa? Al centro dei riflettori troveremo Samet Sansalan che – dopo una discussione – decide di inseguire Sumru con la sua auto, finendo coinvolto in un incidente. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le trame complete.

La notte nel cuore, anticipazioni del 2 ottobre: Nuh preoccupato per Sevilay

Sevilay ha accettato di farsi accompagnare da Nazim a causa dell’improvviso guasto della sua auto. La mancanza di notizie della ragazza, ha suscitato in Nuh una profonda angoscia, che si trasforma in furia quando la vede giungere insieme a Nazim.

Colpita dalla reazione aggressiva di Nuh, Sevilay decide di andarsene, convinta di non voler più essere “prigioniera” delle sue gelosie, ora che ha finalmente riconquistato la libertà.

Tuttavia, Nuh, disperato, le confida i propri traumi e la paura di perderla, riuscendo così a convincerla a rimanere.

Samet discute con Sumru nelle prossime puntate La notte nel cuore

Nel frattempo, Samet aspetta Sumru all’uscita del lavoro, dove si svolge un acceso confronto tra i due. La situazione degenera e Samet decide di inseguirla in automobile, ma durante la corsa provoca un incidente grave.

Trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, la notizia giunge prima a Tahsin e Nuh, che erano in cerca di lui, e poi alla famiglia Sansalan. I membri della famiglia si precipitano in ospedale, compresa Sumru, la quale, nonostante le tensioni, non può fare a meno di preoccuparsi per il marito con cui ha condiviso trent’anni di vita.

In ospedale, Esat esplode in una sfuriata, venendo però bloccato da Hikmet, grato della presenza del fratello. Dopo un’attesa snervante, ricevono finalmente notizie positive: Samet è sopravvissuto all’intervento chirurgico.

La notte nel cuore, spoiler: Samet necessita di un trapianto

Il ricovero di Samet rivela la necessità di un trapianto di rene. Durante una conversazione con il medico, Hasan, Samet rivela che Bünyamin potrebbe essere un donatore compatibile poiché è in realtà suo figlio.

Nel contesto di queste complicazioni, alcuni striscioni contro Sumru vengono affissi in città, provocando un acceso scontro con Azmi, un anziano che la attacca verbalmente. La situazione si risolve in centrale di polizia.

La notte nel cuore, finale del 2 ottobre

Nuh scopre il piano di Hikmet, intento a far abortire Melek tramite un incidente. Minacciandola con una pistola, la costringe a confessare.

Nonostante tutto, Nuh decide di avere pietà di lei. Ma la tensione culmina drammaticamente quando Samet subisce un arresto cardiaco.