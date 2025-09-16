Brutta notizia per i fans della soap turca La notte nel cuore, che questa settimana dovranno rinunciare al doppio appuntamento serale con i loro beniamini. Dopo averci tenuto compagnia per due martedì consecutivi, il serial turco non andrà in onda stasera, 16 settembre.

La notte nel cuore, cambio programmazione Mediaset

A partire dal 16 settembre, il palinsesto televisivo subisce delle variazioni che interesseranno anche “La notte nel cuore”. Dopo due settimane in cui la soap opera turca è andata in onda con un doppio appuntamento settimanale, Mediaset ha scelto di modificare la programmazione: la serie sarà trasmessa esclusivamente in prima serata la domenica.

Questa decisione nasce dalla volontà della rete di concentrare i restanti episodi nella fascia del prime time domenicale, proprio quando Rai lancerà le nuove fiction previste per l’autunno.

La soap, infatti, non verrà quindi più proposta con due appuntamenti settimanali su Canale 5: i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di interrompere il raddoppio, evitando così di dare un’accelerata alle trame restanti e giungere in anticipo al gran finale di sempre.

La notte nel cuore non in onda, cosa vedremo al suo posto?

La prima serata del 16 settembre a sostituire le puntate inedite di “La notte nel cuore” sarà la nuova edizione di “Io Canto Family”, condotta da Michelle Hunziker.

Sarà quindi il talent musicale, che vedrà molti aspiranti confrontarsi con una giuria composta da big della canzone, coach e super ospiti del panorama musicale internazionale, a tenerci compagnia in prime time.

La notte nel cuore, quando torna in TV?

La messa in onda della soap continuerà nella fascia serale domenicale.

I nuovi episodi della dizi turca andranno in onda domenica 21 settembre dalle 21:35 alle 24:00 circa. A seguire ci sarà “Pressing”, il programma sportivo che aggiornerà gli spettatori sui momenti salienti della giornata di Serie A appena conclusa.

Cosa accadrà nei prossimi episodi La notte nel cuore?

Nelle puntate domenicali assisteremo alla conversazione tra Melek e Sevilay. Nuh accompagnerà quest’ultima alla villa di Tahsin, e le due donne scopriranno di avere molto in comune. Poco dopo Bunyamin incalzerà Nihayet e Melek verrà liberata. La nonna le chiederà scusa per essersi intromessa tra lei e la madre e la farà riaccompagnare a casa sana e salva.

Nella puntata finale La notte nel cuore di stasera vedremo finalmente Sevilay trascorrere un periodo di tranquillità a casa di Tahsin, ma quanto durerà? Possiamo anticiparvi che questa tregua avrà una durata davvero molto breve.