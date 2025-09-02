Sarà una settimana decisamente insolita per i tantissimi fans della soap turca La notte nel cuore che – dopo l’appuntamento di domenica scorsa – ritroveranno anche stasera, martedì 2 settembre, i loro beniamini su Canale 5. E come sempre non mancheranno i colpi di scena.

La notte nel cuore stasera 2 settembre su Canale 5

Dopo la breve pausa estiva, La notte nel cuore è tornata a tenerci compagnia con i consueti appuntamenti serali della domenica su Canale 5. Ma quello che accadrà questa settimana avrà dello straordinario: la serie tv infatti, tornerà con episodi extra anche stasera, martedì 2 settembre.

La decisione dei vertici Mediaset di regalare ai tantissimi fans tre episodi straordinari stasera, arriva in un momento in cui le trame si fanno particolarmente avvincenti. Ma cosa vedremo negli episodi serali che prenderanno il via alle 21:42 e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa?

Trame serali del 2 settembre La notte nel cuore

Melek continua a essere convinta di aver ucciso Cihan. La ragazza è disperata e medita di suicidarsi. Mentre l’idea di buttarsi da un ponte si fa strada nella sua mente però, un altro pensiero sembra trattenerla: il suo bambino. A quel punto pensa all’unica soluzione davvero possibile, ossia andare a costituirsi.

La notte nel cuore, spoiler del 2 settembre

Qualcun altro però si metterà tra lei e quest’ultima intenzione: Tahsin infatti, la trascina fuori dal commissariato e la convince a non costituirsi.

I sensi di colpa però dilaniano la ragazza, che non riesce a perdonarsi il fatto di aver cagionato la morte di Cihan.

La notte nel cuore finale del 2 settembre

Arriviamo così al terzo e ultimo episodio de La notte nel cuore di stasera, durante il quale assisteremo all’ingresso in carcere di Melek. Nel frattempo Nihayet convince Esat ad assumere la gestione dell’hotel Sansalan, mentre Hikmet non smette di punzecchiare Harika.

Cihan intanto è in terapia intensiva, e le sue condizioni destano ancora molta preoccupazione. Riuscirà a salvarsi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi. Dopo stasera, la dizi turca La notte nel cuore tornerà a tenerci compagnia domenica 7 settembre, nel consueto slot serale di Canale 5. Quello di stasera è stato un appuntamento straordinario che i vertici di Cologno Monzese hanno voluto offrire ai fans, e con molta probabilità non sarà destinato a ripetersi. La serie tv manterrà comunque il suo posto d’onore nella programmazione festiva Mediaset.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news e conoscere in anteprima le anticipazioni La notte nel cuore, continuate a seguirci.