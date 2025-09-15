Momenti di forte tensione ci attendono nelle prossime puntate della soap turca La notte nel cuore. Gli spoiler rivelano che Esma – sconvolta dopo la scoperta che Esat ha gettato via il gioiello che lei gli aveva dato come pegno d’amore – cercherà di togliersi la vita. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame future: Esat dichiara a Esma il suo amore

Al momento, nelle puntate trasmesse in Italia, Esma ed Esat non si sono ancora avvicinati: il primo bacio deve ancora arrivare. Lui si limita ad ammirarla e a farle qualche complimento, mentre lei rimane timida e diffidente, conoscendo la reputazione di Esat con le donne. Nonostante ciò, Esma prova una forte attrazione per il ragazzo e spera che sia lui a fare il primo passo.

I suoi desideri verranno esauditi, visto che nel corso dei prossimi episodi – dopo lunghi scambi di sguardi, sarà il fratello di Cihan a farsi avanti, riuscendo a conquistare il cuore della giovane. Esat le prometterà amore eterno ed Esma inizierà a immaginare un futuro insieme. Lui confiderà alla cameriera quanto sia importante e le farà una proposta di matrimonio. I due si sforzeranno di mantenere la loro relazione segreta, ma Nihayet si accorgerà ben presto della loro vicinanza e deciderà di mettere in guardia Esma.

Amore ostacolato nei prossimi episodi La notte nel cuore

La madre di Sumru si aprirà con Esma e, per farle capire che non può fidarsi del nipote, le racconterà una storia: parlerà di una giovane innamorata del proprio capo, una relazione che si è conclusa tragicamente con una gravidanza non desiderata e il totale disinteresse da parte dell’uomo.

Quella storia, in realtà, è il doloroso passato della stessa Nihayet, anche se lei non rivelerà mai di essere la protagonista. Esma ascolterà con attenzione, ma non darà troppo peso al racconto: “Esat è diverso, lui mi ama davvero”, affermerà sicura.

Anticipazioni turche La notte nel cuore: la delusione di Esma

La storia tra Esma ed Esat proseguirà e la ragazza, per suggellare il sentimento, regalerà al suo amato un ciondolo a forma di cuore spezzato. Esat sembrerà apprezzare il gesto e aiuterà Esma a indossare l’altra metà del ciondolo.

Tuttavia, nelle puntate successive, se in privato Esat sarà molto dolce con Esma, in pubblico manterrà le distanze e la tratterà con freddezza. Lei penserà che questa distanza sia dovuta alla difficoltà di affrontare la propria famiglia e continuerà a coltivare speranze, finché Turkan, la collega, non la riporterà alla realtà.

Pulendo la stanza di Esat, Turkan troverà infatti il ciondolo nella spazzatura e capirà subito che appartiene a Esma, dato che la giovane porta con orgoglio l’altra metà. Senza pensarci troppo, Turkan rivelerà tutto a Esma, spezzandole il cuore e mostrandole il ciondolo gettato via da Esat.

Spoiler turchi La notte nel cuore: Esma tenta il suicidio

Sconvolta dalla delusione e dalla vergogna, Esma tenterà il suicidio assumendo un’elevata quantità di farmaci.

Saranno Nihayet e Canan a trovarla priva di sensi e a chiamare i soccorsi: la corsa in ospedale sarà decisiva. La dottoressa spiegherà che Esma ha rischiato di morire, e che un ritardo dell’ambulanza sarebbe stato fatale.