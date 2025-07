Momenti di forte tensione negli episodi della soap turca La notte nel cuore, che si presenterà al suo sesto appuntamento martedì 15 luglio su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:41 e ci terranno compagnia fino alle 00:35 circa? Scopriamolo insieme.

La notte nel cuore, trame episodi 15 luglio

La tensione di Surmu sarà palpabile, e la donna vivrà dei momenti di terrore, nel timore che il suo segreto possa venire alla luce. L’ansia rischierà di esserle fatale. Sumru cadrà a terra priva di sensi battendo la testa, e verrà ricoverata subito in ospedale dove i medici riscontreranno una commozione cerebrale e preferiranno trasferirla in terapia intensiva.

Il pensiero però continuerà a non darle tregua: cosa accadrebbe se si scoprisse che Nuh e Melek sono i suoi figli? Probabilmente non dovremmo attendere molto per scoprirlo, visto che ci sarà qualcuno che riuscirà davvero a scoprire la verità.

La notte nel cuore, spoiler 15 luglio

La storyline prenderà il via nel momento in cui Hikmet inizierà a indagare sul passato dei due ragazzi. La sua piccola indagine la porterà ad Aksu per saperne di più sul loro passato. Giunta nella piccola cittadina scoprirà che i due gemelli erano stati abbandonati dalla cognata subito dopo la nascita. A quel punto non avrà più alcun dubbio: Nuh e Melek sono in realtà i figli di Sumru. Cosa accadrà?

La donna deciderà di non rivelare subito quanto avrà scoperto, e preferirà attendere il momento propizio per far scoppiare uno scandalo, e screditare la cognata. Nel frattempo non mancherà di fare allusioni, anche in presenza di Samet, che non faranno altro che aumentare l’ansia di Sumru.

Trame serali La notte nel cuore

Nel frattempo Cihan comunicherà a Samet la sua decisione di divorziare da Sevilay.

Il padre cercherà di fargli cambiare idea e – per aiutare la coppia a risolvere i suoi problemi finanziari proporrà a Tahsin di entrare in società con lui. Quest’ultimo accetterà, ma solo per potersi vendicare dei Sansalan.

Il clima tra padre e figlio intanto non farà che peggiorare, e la tensione tra loro salirà alle stelle nel momento in cui il padre scoprirà che il giovane – nonostante il suo parere contrario – avrà assunto Melek come sua assistente personale.