La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, martedì 9 dicembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:22 e ci terranno compagnia fino alle 00:23 circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh e Sevilay, che pronunceranno il fatidico “sì”. Spazio anche a Canan e Bunyamin, protagonisti di una situazione sempre più tesa. Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera.

La notte nel cuore, anticipazioni del 9 dicembre: il matrimonio tra Nuh e Sevilay

Nel corso delle prossime puntate La notte nel cuore, Tahsin e Cihan chiederanno a due medici di visitare Nuh, che avrà da poco scoperto di avere un cancro al cervello. Entrambi i dottori saranno concordi nell’affermare che l’intervento per la rimozione del tumore ha scarse possibilità di riuscita, e parleranno di un 40% di possibilità per il giovane.

Lui però non vorrà rinunciare al suo sogno d’amore con Sevilay, e insisterà per potersi sposare prima di entrare in sala operatoria. Tahsin sarà così impressionato dalla sua determinazione, che organizzerà le nozze in fretta, rimandando il banchetto al momento delle dimissioni del giovane.

Nuh potrà così sposare Sevilay prima di entrare in sala operatoria!

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Dopo aver pronunciato il fatidico “sì” Nuh si sottoporrà all’intervento: un’operazione che apparirà critica fin dai primi attimi. La massa tumorale risulterà talmente estesa da far dubitare ai medici se procedere o meno con l’asportazione.

I familiari di Nuh – compresa la neo moglie Sevilay – saranno tutti in sala d’attesa e aspetteranno di ricevere notizie. In un momento di forte tensione, Canan e Bünyamin si ritroveranno con una grana in più sulla quale rimuginare.

Cos’altro accadrà nei prossimi episodi La notte nel cuore?

In una storyline parallela scopriremo che l’arrivo di Perihan a Istanbul non vedrà Harika fare i salti di gioia. Quest’ultima non esiterà a respingerla con determinazione.

Nel frattempo Hikmet – dopo aver nascosto in una valigia i soldi rubati a Canan – cercherà di darsi alla fuga. Verrà però intercettata da Halil. I due decidono di comune accordo di nascondere la valigia in un magazzino, protetta da una porta con due lucchetti a combinazione che potranno essere sbloccati solo se saranno entrambi presenti.