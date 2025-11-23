La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, domenica 23 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 23:00 circa? Al centro dei riflettori troveremo Sumru, che si guarderà bene dal perdonare Tahsin, ed Esma, che chiederà il divorzio a Esat. Scopriamo insieme le trame complete dei due episodi in onda stasera.

La notte nel cuore, anticipazioni del 23 novembre: Sumru non perdona Tahsin

Sumru non ha affatto intenzione di perdonare Tahsin, ma intende invece voltare pagina una volta per tutte, e andare avanti senza di lui. Ed è per questo che ignora un messaggio che, con tono affranto, lui le lascia.

La donna non cambia idea neppure quando a Konya lo rincontra. Ancora una volta lui implora il suo perdono e lei – per tutta risposta – gli ordina di andarsene e non farsi più vedere.

Spoiler La notte nel cuore, puntate serali della dizi turca di Canale 5

Un’altra vicenda pronta a tenerci con il fiato sospeso vede protagonisti Esma ed Esat. La polizia riaccompagna a casa l’uomo, che dovrà scontare gli arresti domiciliari. Lui chiede perdono a Esma per averla fatta rapire, e ribadisce il suo amore per lei.

Esat si dice pentito per ciò che ha fatto, ma la donna non è disposta a concedergli una seconda possibilità, e afferma che intende chiedere il divorzio.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate La notte nel cuore?

Nazim da a Melek l’indirizzo del fratello di Sevilay, Andac Altin. Melek lo passa a Nuh, e lui raggiunge l’azienda dove i due fratelli lavorano appena in tempo per salvare Sevilay dalle molestie di Andac. In seguito c’è uno scontro tra quest’ultimo e Nuh. Durante lo scontro Andac precipita accidentalmente dalla finestra. A quel punto Nuh e Sevilay salgono insieme su un taxi e fuggono via.

Halil consiglia a Hikmet di rivendicare ciò che le sarebbe spettato di diritto dopo la morte del padre, convincendolo a intentare una causa legale per riappropriarsi di ciò che suo fratello Samet le ha indebitamente sottratto.